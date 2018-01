(video) Crima dublă de la Durlești și omorul președintelui Igor Țurcan: Ce se cunoaște la moment și ce măsuri sunt întreprinse în continuare

„Eu am vorbit de foarte multe ori despre cazul dat. Cu părere de rău noi nu cunoaște autorul acestei infracțiuni, noi nicicum nu putem vorbi despre un succes. Despre restul acțiunilor pe care noi le facem, majoritatea sunt în fază activă, eu nu am dreptul să vorbesc. Alt ceva că până la moment, noi desfășurăm acțiuni de prevenție în regiunea unde locuiește acest criminal. Funcționează un grup de anchetă, care practic, zilnic între prinde acțiuni. Cu părere de rău nu am descoperit-o, dar nici intenția de a ceda în acest caz nu este din partea noastră”, a declarant Jizdan.

De asemenea, tot în 2018 se împlinesc șapte ani de la omorul președintelui Federației Naționale de tenis, Igor Țurcanu. Alexandru Jizdan spune că și acesta este un caz de mare amploare, care rămâne a fi nedescoperit.

„Versiunile care au fost, știți că a fost și o persoană arestată, cu părere de rău, el a rămas la faza doar cu arestarea aceea. La fel ca și în cazul, doar că nu se va acțiuni într-un volum la fel de mare, cum se fac în cazul de la Durlești, pentru că cazul de la Durlești este mult mai complex și care impune mult mai multe acțiuni. Și în cazul președintelui Federației de Tenis la moment se lucrează, doar de că timpul fură din capacitatea noastră de a investiga. Dispar multe, nu dispar probe, dispar multe acțiuni și multe lucruri care ar putea duce la descoperirea acestei infracțiuni. Nu doar în cazurile acestea două de care ați pomenit dumneavoastră. Cu o periodicitate anume se convoacă grupele care sunt implicate în descoperirea acestor infracțiuni, care vin cu un raport. În dependență de raport se vine cu alte acțiuni”, a menționat ministrul.

UNIMEDIA reamintește că cu șapte ani în urmă, nu departe de Biserica „Sfântul Andrei” din Durlești, au fost depistate cadavrele a doi tineri, ucişi cu bestialitate. Olga Câşlaru, de 15 ani, şi Ilie Racu, de 18 ani, au fost împuşcaţi în timp ce se aflau în maşină. Până în prezent, crima nu a fost descoperită.

Astfel, rudele celor ucişi au apelat și la ajutorul clarvăzătorilor din Rusia, dar previziunile lor nu s-au adeverit.

În memoria tinerilor îndrăgosti, prietenii și colegii au compus un cântec despre dragostea și durerea celor doi.

Precizăm că preşedintele Federaţiei de tenis, Igor Ţurcanu, a murit în urma exploziei unei maşini-capcană în centrul Capitalei, în iunie 2011.

Citește interviul integral aici.