(video) Concertul caritabil al Arianei Grande: Sumă-record pentru victimele atacului din Manchester, Justin Bieber în lacrimi, emoţie pe scenă şi omagii aduse celor care au murit

Peste 10 milioane de lire au fost adunate prin concertul caritabil al Airanei Grande, One Love Manchester, organizat duminică în oraşul britanic, pentru ajutorul victimelor atacului petrecut pe 22 mai, pe Manchester Arena. Banii vor merge către Fondul de Urgenţă We Love Manchester.

Potrivit Mediafax, Ariana Grande a organizat duminică seară un eveniment de proporţii, pe stadionul de cricket Emirates Old Trafford din oraşul Manchester, cu scopul de a colecta fonduri pentru a-i ajuta pe cei afectaţi de atacul terorist de la Manchester, care a dus la moartea a 22 de oameni, peste 100 find răniţi.

Suma a fost strânsă prin vânzarea biletelor, produse promoţionale şi alte donaţii, 2 milioane de lire provenind doar din donaţiile prin SMS în Marea Britanie, linia telefonică fiind deschisă în timpul celor trei ore de concert.

Cântăreaţa în vârstă de 23 de ani a urcat pe scenă alături de trupe şi cântăreţi precum Black Eyed Peas, Robbie Williams, Take That, Justin Bieber, Coldplay, Niall Horan, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell Williams, şi Little Mix, fanii fiind surprinşi şi de apariţii -surpriză a fostului solist al trupei Oasis, originar din Manchester, Liam Gallagher.

Înainte de a cânta ultima sa melodie din seara concertului, Gallagher a declarat: ''Vreau să dedicat acest cântec frumoşilor oameni care au fost ucişi sau răniţi în atacul terorist din Manchester.''

La eveniment au participat 50.000 de oameni, printre aceştia numărându-se şi mulţi dintre fanii care au participat la concertul Arianei Grande când s-a petrecut atacul terorist.

În plus, Ariana a relansat melodia sa hit 'One Last Time' pe iTunes pentru a colecta din nou fonduri pentru organizaţia caritabilă Fondul de Urgenţă We Love Manchester, creat cu ajutorul Crucii Roşii din Marea Britanie.

Cântăreaţa Ariana Grande a ţinut un discurs emoţionant în cadrul concertului de duminică, adresându-se şi mulţumind publicului pentru că este ''remediul de care lumea are nevoie în aceste momente''.

Tânăra a declarat: ''Înainte de a merge mai departe, doresc să vă mulţumesc tuturor din tot sufletul pentru că sunt aici astăzi. Vă iubesc enorm. Vă mulţumesc că aţi venit împreună şi că sunteţi atât de iubitori, puternici şi uniţi. Vă iubesc tare mult şi cred că acest mod de iubire şi de unitate pe care îl emanăm este remediul de care are nevoie lumea astăzi. Aşa că vreau să vă mulţumesc că sunteţi astfel.''

Vedeta, care s-a luptat cu lacrimile mare parte a evenimentului - a vorbit şi despre momentul în care s-a întâlnit cu mama adolescentei de 15 ani, Olivia Campbell, care a fost ucisă în atacul terorist, spunând că a modificat întreaga listă de cântece a serii pentru a respecta dorinţa tinerei fete: ''Vreau să vă mărturisesc că am avut plăcerea de a mă întâlni cu mama Oliviei Campbell acum câteva zile. Cum am făcut cunoştinţă cu ea, am început să plâng şi am îmbrăţişat-o şi i-am spus că ar trebui să mă opresc din plâns pentru că Olivia nu şi-ar dori acest lucru. Apoi mi-a spus că Olivia şi-ar fi dorit să audă hiturile. Asta înseamnă că aveam un spectacol planificat într-un mod cu totul diferit şi ieri am avut o repetiţie în care am schimbat totul, iar această seară a fost atât de senină şi plină de iubire şi energie. Vreau să vă mulţumesc pentru asta.''

În timpul concertului de duminică, Coldplay şi Ariana Grande au cântat a reinterpretare a melodiei trupei Oasis 'Don't Look Back In Anger'.

Ariana s-a alăturat trupei şi a cântat aumite versuri din melodie în timp ce Chris Martin i-a spus că este timpul ca oamenii din Manchester să „cânte pentru ea”. În timpul serii, Grande a cântat şi alături de trupa Black Eyed Peas melodia-hit 'Where Is The Love?', iar Miley Cyrus s-a alăturat pentru a interpreta o versiune a trupei Crowded House 'Don't Dream It's Over'.

Un alt moment impresionant al serii a fost când Miley Cyrus a cântat alături de Pharrell Williams cunoscuta melodie 'Happy'.

Justin Bieber a fost la rândul său emoţionat şi nu s-a sfiit să-şi ascundă lacrimile în timp ce a adus un omagiu victimelor atentatului terorist. El a dorit să transmită publicului prezent: “Vă mulţumesc foarte mult că sunt aici cu voi. Sunteţi atât de curajoşi. Ce lucru minunat facem în această seară, nu-i aşa? Nu-i aşa că dragostea învinge mereu?

După ce şi-a încheiat cântecul, Bieber a încurajat publicul să cânte “Love” iar apoi a spus o rugăciune pentru victime şi pentru familiile lor. La un moment dat s-a străduit să îşi ţină lacrimile declarând publicului: “Vreau doar să-i onorez pe cei care au pierit, care au fost luaţi de lângă noi. Îi iubim mult, la fel şi pe familiile lor. Ridicaţi-vă mâinile pentru a onora aceşti oameni.”

Concertul caritabil a avut loc la doar o zi distanţă după atacul terorist de la Londra.