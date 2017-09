(video) Cine este prezentatoarea din Coreea de Nord care anunță cu entuziasm noutățile despre testele nucleare

Ri Chun-hee este cea care a anunțat recent cu o voce plină de entuziasm că țara ei, Coreea de Nord, a condus "cu succes" al șaselea test nuclear. Prezentatoarea de 74 de ani, un veteran în domeniu și favorita lui Kim Jong-un, este cea care are responsabilitatea să anunțe ultimele noutăți în dezvoltarea nucleară a țării.

Ri Chun-hee a devenit repede cunoscută în vest sub numele de vocea nenorocirii, anunțurile ei fiind cele care provoacă tot mai des declarații diplomatice panicate în întreaga lume, descrie euronews.com.

Ri s-a născut într-o familie săracă din Provincia Gangwon în centrul Coreei, în timpul ocupației japoneze. Ea a studiat arta spectacolului la Universitatea de Teatru și Film din Pyongyang, după care a fost aleasă de Partidul Muncitorilor din Coreea pentru a-i fi purtătorul de cuvânt.

Ri a devenit prezentatoarea principală la Televiziunea Centrală Coreeană în 1974 la trei ani după ce a fost angajată.

Prezentatoarea s-a pensionat oficial în 2012, dar s-a întors pe ecranele Nord-Coreene pentru a anunța cele mai semnificative evoluții ale regimului lui Kim Jong-un.

Modalitatea ei entuziastă de a prezenta știrile se crede că ar fi unul din motivele pentru carea ea a obținut admirația lui Kim Jong-un. Prezentatoarea coreeană a anunțat cu lacrimi în ochi moartea lui Kim Il-sung în 1994, care era cunoscut drept "tatăl națiunii".