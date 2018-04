(video) Cine este inspirația lui Guz: „Are vâna asta feminină, nu bărbătească”

Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans sau Nicoleta Nucă sunt doar câteva dintre numele recente aflate în topurile muzicale din România. De asemenea și GUZ (Ivan Guzu) cu melodia sa „Prefer” a început a cuceri publicul de peste Prut, care are deja aproape nouă milioane de vizualizări pe Youtube.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea.ro Guz povestește că acesta nu face doar muzică, dar de aproape șase ani este actor la Teatrul de Revistă Ginta Latină din capitală. Artistul care îl inspiră pe Guz este Delia, „deoarece are vâna asta feminină, nu bărbătească”, după cum spune artistul.

„Era o perioadă când eram fan Prodigy. După care am intrat în rap-ul din România și am trecut prin La Familia, Paraziții și Mafia. Artiștii pe care îi iubesc spiritual…îmi place Delia ca femeie și artist. Îmi place că are vâna asta feminină, nu bărbătească(râde). Îmi place că artistul din ea când apare pe scenă ne maschează brusc, ceea ce ar trebui să facă un artist. Este masca asta de artist care iese pe scenă și preia controlul și respiră cu publicul, îi dă energie publicului. Când nu sunt spectatori, nu e spectacol. Spectatorul face spectacolul și Delia poate”, spune Guz.