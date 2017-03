(video) Chirtoacă, despre inițiativa socialiștilor de organizare a unui referendum: O idee lipsită de inspirație

Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, califică inițiativa fracțiunii PSRM de organizare a unui referendum de demitere a sa, drept o idee „lipsită de substanță”. Chirtoacă spune că inițiativa socialiștilor nu-l sperie deloc. Mai ales că în cei doi a reușit să pună în aplicare mai multe proiecte benefice pentru locuitorii capitalei.

„Eu sunt la al treilea mandat deja. Aceste inițiative se lipesc de mine ca nuca de perete. De la alegerile locale din 2015 au trecut aproape doi ani, adică jumătate din mandatul consilierii. Este cazul ca și ei să vină cu un raport de activitate. Noi în acești doi ani am reușit să asigurăm funcționalitatea orașului. În 2007 se punea problema dacă vom avea sau nu apă sau energie în calorifere. Astăzi, nu mai avem aceste probleme. Pe lângă aceasta, am asigurat o anumită funcționare a municipiului, pe unde mai bine, pe unde mai rău, dar am reușit să facem câte ceva”, spune Chirtoacă.

Așa că, Chirtoacă a ținut să puncteze realizările în cei doi ani de mandat.

„Avem reabilitată scara de la Valea Morilor, un proiect extraordinar pentru oraș. Avem 40 de troleibuze asamblate, dintre care cinci fără fir. Este o premieră pentru țara noastră. La spitalul Sfânta Treime avem utilaj de cinci milioane de euro. Este cel mai dotat spital din Chișinău. Strada Tudor Strișcă a fost reabilitată, inelul interior – finalizată, Grenoble, Miorița și Grădina Botanica. În suburbii avem investite circa 50 de milioane. Teatrul Satiricus a fost renovat. Avem locuri de parcare amenajate, la fel cum și iluminatul de la Aeroport spre Sângera. Trei grădinițe au fost recuperate. Vorbim doar de ultimii doi ani. Ei cu ce vin înafară de populisme și prostii?”, a punctat Chirtoacă.

Primarul a ținut să vorbească și despre realizările fracțiunii PSRM din CMC.

„Ei în tot acest timp au la activ două referendumuri, scoaterea gardurilor de la santierele de construcții, blocarea ședințelor CMC. S-au prezentat la un moment dat cu două discuri de frână și o cupă de glod. Orice este propus, ei refuză”, a adăugat Chirtoacă.

Amintim că fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat astăzi că inițiază procedura de demitere a primarului Dorin Chirtoacă.

Socialiștii spun că în cazul în care judecătoria va respinge înregistrarea grupului de inițiativă, aceștia vor ataca decizia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.