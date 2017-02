(video) Chiril Lucinschi pleacă din Parlament: Și-a depus mandatul de deputat

Deputatul liberal democrat Chiril Lucinschi a anunțat astăzi că își depune mandatul de deputat.

„La nouă februarie, la Bruxelles, a fost prezentat un proiect pregătit de un grup de jurnaliști care prevede reforma profundă a postului de televiziune Tv 7. Astfel, Tv7 urmează să fie condus de o a Asociație de jurnaliști care acum se află în proces de înregistrare, va avea ca și conducere mai mulți jurnaliști din Republica Moldova, va fi creată o platformă liberă pentru jurnaliști, o să fie creată o sursă de informare corectă, bazată pe adevăr. De implementarea acesui proiect se va ocupa Asociaţie de jurnaliști. Eu am discutat cu copii mei Petru și Alexandru care sunt fondatorii TV7 și am fost de acord să ajutăm. Astfel cedăm 75 la sută din acțiunile postului Tv7 acestei Asociației de jurnaliști. Eu nu vreau să prejudiciez imaginea, am luat decizia, o să fie și incompatibilitate, să-mi depun mandatul de deputat și să scriu cerere de retragere din Partidul Liberal Democrat”, a declarat Chiril Lucinschi.