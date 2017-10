(video) Cel mai rar Ferrari care poate dezvolta peste 360 de km/h şi despre care nu ai ştiut

Ferarri F40, F50, Enzo şi LaFerrari sunt foarte bine cunoscute publicului larg. Împătimiții după automobile își vor aminti și de predecesorul lor – coupe-ul Ferrari 288 GTO, primul model de serie a mărcii care a ajuns la o viteză de 300 de km/h.

Cu toate acestea, puțini oameni cunosc ceva despre Ferrari 288 GTO Evoluzione, produs în 1987.

Ferrari a produs doar cinci exemplare ale lui 288 GTO Evoluzione pentru raliuri, însă aşa şi nu au mai fost folosite.

De modelul standard se poate distinge printr-o parte frontală complet nouă, un kit exterior aerodinamic diferit și un eleron mai mare. Utilizarea activă a fibrei de carbon și a kevlar-ului a permis reducerea greutății mașinii până la 940 kg.

Află ce dinamică are în particular acest model şi ascultă cum are loc pornirea motorului său, pe AutoBlog.MD