(video) Ce zice Năstase de o posibilă fuzionare într-un bloc cu PAS pentru alegerile din 2018

La fel ca lidera PAS, Andrei Năstare nu exclude o posibilă fuzionare într-un bloc cu partidul Maiei Sandu pentru alegerile parlamentare din 2018, în cazul în care actualul Parlament va vota modificarea sistemului electoral.

Întrebat în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova, dacă admite ideea unei liste comune cu PAS pentru alegerile parlamentare din 2018, Andrei Năstase a declarat:



„Să mai vedem. Eu am venit cu asemenea idee încă în 2015, înainte de alegerile prezidențiale și am propus un asemenea exercițiu tuturor. Din păcate la prezedențiale, partidele cu care am colaborat nu au acceptat o foaie de parcurs mai mulgă decât prezidențiale. nu au aceeptat niște criterii recomandate în occident. Atunci eu am fost nevoi să aleg între „rânza” mea sau interesul național și am ales interesul național. Ce voi facem acum, este prematur să discutăm proiecte ipotetice.

Nu știu ce se va întâmpla. Vor reuși bandiții de la guvernare să schimbe sistemul sau nu vor reuși? Vom reuși noi să-i oprim sau nu vom reuși? După ce va exista acest deznodământ se va decide cum este mai bine de mers.

Avem capacitatea să mergem de unii singuri și prima obțiune este de a merge singuri, iar dacă nu vom ieși de unii singuri, atunci vom colabora cu forțele democratice și antioligarhice”, a conchis Năstase.



Astăzi, în cadrul unei conferițe de presă, președinta PAS, Maia Sandu, a spus că încă nu a discutat despre această ipoteză cu membrii PPDA, dar ar fi posibilă. „În primul rând trebuie să știm care va fi sistemul electoral și care vor fi regulile de joc, pe care această guvernare nerușinată le schimbă în fiecare zi”.