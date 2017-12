(video) Ce zice Ghilețchi despre diploma lui Gaburici: „Ni s-a spus că toate aceste lucruri s-au clarificat”

Invitat la emisiunea „Important” de la TVC 21, Ghilețchi a spus că s-a interesat de diploma de studii a lui Gaburici, care anterior a iscat scandal în presă. Deputatul susține că i s-ar fi spus că totul s-a „clarificat” și că Chiril Gaburici are răspunsuri argumentate la „acuzațiile nefondate care i se aduc”.

„Am discutat, am pus și noi această întrebare. Răspunsul pe care l-am primit este că toate acestea s-au clarificat, dnul Gaburici are răspunsuri argumentate la învinuirile care i se aduc și că aceste învinuiri nu vor constitui un impediment în a-și exercita funcția de ministru al Economiei. Ne-am bazat pe argumentele care au fost aduse, în negocieri, atunci când discuți, trebuie să oferi și o anumită încredere. Dacă s-a spus, și s-a spus foarte argumentat, că toate aceste învinuiri sunt nefondate, dnul Gaburici are toate probele necesare, dacă dnul Munteanu îl învinuiește, pot merge în instanță ca să vedem totuși cine are dreptate”, a declarat Valeriu Ghilețchi

UNIMEDIA amintește că ieri Chiril Gaburici a fost propus în funcția de ministru al Economiei. Tot ieri vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a solicitat prim-ministrului, Pavel Filip, informații privind autenticitatea diplomei de bacalaureat a lui Chiril Gaburici, dar și deznodământul cauzei penale deschise pentru falsificarea actului de studiu al ex-premierului.