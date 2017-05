(video) Ce zic deputații despre reținerea lui Chiril Lucinschi

Ex-deputatul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Chiril Lucinschi, a fost reținut ieri de către ofițerii CNA, fiind suspectat în dosarul fraudelor de la Banca de Economii a Moldovei, Banca Socială şi Unibank. Deputații din actualul Parlament doresc ca fostul lor coleg să aibă parte de un proces de judecată public și corect.

„Eu nu cred că domnul Lucinschi este un criminal, categoric nu cred. Timp de doi ani, cât a fost deputat, dacă era adevărat, era să-i fie ridicată imunitatea și era să fie reținut. De fapt din ceea ce a spus reprezentanții CNA, credite neperformnte au luat aproape toți deputații din țara aceasta”, a spus deputat liberal democrată Maria Ciobanu.



„Ne-am dori să vedem ca această anchetă să fie una deschisă, cinstită și transparentă”, a declarat Inna Șupac, deputată PCRM.



„Am combătut tot timpul justiția selectivă. Vreau să cred foarte mult că va avea parte de un proces obiectiv”, afirmă Nae-Simion Pleșca, deputat PDM.

„Aceste date care ar fi servit temei sunt cunoscute de ceva timp, cred că de doi ani, ș-atunci mă-ntreb: De ce n-au fost întreprinse măsurile potrivite la timpul potrivit. Din punctul meu de vedere este de fapt un proces politic și este o intimidare”, susține deputatul PLDM, Iurie Țap.

„Eu am venit ieri dintr-o deplasare și doar ce am reușit să văd în presă. Probabil organul de anchetare are temei, dar dacă este implicat, să răspundă conform legii”, a menționat deputatul PSRM, Grigore Novac.

„Nu putem să comentăm anumite urmăriri penale. Nu cunoaștem detalii, trebuie să ținem cont că există prezumția nevinovăției și să respectăm acest principiu. Majoritatea parlamentară, coaliția funcționează și sperăm, fără emoții, să muncim în continuare”, spune deputatul PDM, Sergiu Sîrbu.

„Regret ce se-ntâmplă în Republica Moldova. Repet că avem o justiție selectivă. Atâtea investigații, atâtea nume au fost pronunțate dar nu știu de ce selectiv se areteză unii și alții. Cât privește dnul Lucinschi, am spus și atunci când și-a depus mandatul, rămân cu cea mai bună impresie. Nimeni nu a anulat în Constituție prezimția nevinovăției și eu cred că organele de anchetă trebuie să determine dacă este vinovat sau nu”, a afirmat Tudor Deliu, deputat PLDM.