(video) Ce melodie neconvențională au ales prinţul Harry şi Meghan Markle pentru primul lor dans de la nuntă

Prinţul Harry şi logodnica lui, Meghan Markle, ar fi ales melodia „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” a cântăreţei Whitney Houston pentru primul lor dans la petrecerea care va urma cununiei lor, ce va avea loc pe 19 mai.