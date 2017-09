(video) Cavcaliuc dezminte informația precum că la protest s-au folosit gaze lacrimogene: Astfel de indicații n-au fost date, deși protestatarii erau foarte violenți

Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, dezminte informația precum că la protestul de ieri din Chișinău s-au folosit gaze lacrimogene. Potrivit acestuia, astfel de indicații n-au fost date, deși „protestatarii au fost foarte violenți”, zice Cavcaliuc.

„Ieri nu am aplicat gaze speciale sau alte mijloace speciale care să fie îndreptare împotriva protestatarilor. Urmează să verificăm aceste informații. Idicații de a aplica gaze lacrimogene nu au fost date, cu toate că protestatarii erau foarte violenți. Noi nu ne ascundem de faptul dacă aplicăm sau nu gaze”, a declarat Cavcaliuc în cadrul unei conferințe de presă.

Menționăm că potrivit organizatorilor protestului, două femei ar fi avut de suferit din cauza unor spray-uri lacrimogene.

„Nu cred că aceste doamne de peste 60 de ani prezentau un pericol atât de mare încât poliția să folosească gaze lacrimogene împotriva lor", a spus Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi.

Cât despre microbuzul cu tehnică care a intrat ieri în mulțime, reprezentanții IGP au declarat că „în urma intrării forțate a microbuzului în cordonol viu de polițiști, la trei polițiști le-au fost cauzate dureri fizice, iar astăzi au fost îndretați către examinarea medico-legală. Olițistul care a fost lovit cu un obiect în regiunea capului a fost întreptat către examinarea medico-legală, iar astăzi sperăm că vor fi primele concluzii medicale”.

Șoferul microbuzului a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore și a fost audiat.

„Cât despre șoferul reținut, din principiul prezumției nevinovăției, eu nu vă pot oferi alte date despre acesta.

Proprietarul microbuzului însă s-a dovedit că avea antecedente penale, la fel pentru aplicarea violenței asupra poliției, fiind vorba tot despre un protest din data de 24 aprilie 2016 în Chișinău”.

Șeful adjunct al IGP afirmă că organizatorii au fost preîntâmpinați de polițiști despre răspunderea pe care poartă potrivit legislației în vigoare și despre cum ste corect în limitele legii să desfășori o acțiune de protest.

„Organizatorii și-au asumat obligațiunea că vor gestiona cu persoanele care vor fi prezente la protest și protestul va fi unul pașnic. Până la urmă acest protest a generat violențe. Este regretabil faptul că aceste persoane vin, își asumă responsabilitatea, însă până la urmă am avut violențe”, a spus acesta.

De asemenea, Gheorghe Cavcaliuc nu a ținut să laude activitatea de ieri a polițiștilor, exmplificând cazul copilului care s-a pirdut în mulțime și a fost găsit de oamenii legii.

„Un copil de patru ani care a venit cu bunicul său la protest s-a pierdut. Condurerea poliției imediat a dispus să caute acest copilaș. Am fost foarte îngrijorați, am depus maxim efort ca în scurt timp copilul să fie găsit și întprs bunicului în siguranță. Consider că acest fapt arată care sunt acțiunile noastre, cum suntem noi și cum suntem îngrijorați.

De asemenea văzând multe persoane în vârstă la protest și parcurgând acel drum lung de la Parlament până la Televiziunea Națională, multe dintre ele s-au așezat pe iarbă și am dispus colegilor să meargă și să împartă apă. Am făcut niște chestii omenești”, a mai spus șeful adjunct al IGP.





UNIMEDIA amintește că ieri poliția a emis un comunicat în care a menționat că o mașina a intrat ieri în mulțumea de la protest și a pus „în pericol viaţa şi sănătatea protestatarilor.



Analistul politic Victor Ciobanu infirmat declarațiile poliției și a scris că mașina care a intrat în mulțimea era microbuzul cu remorcă pe care s-au adus boxele și aparatajul de sonorizare.