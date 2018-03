(video) Candu vs. Bătrîncea și tema Unirii: „Aș putea să vă provoc. Haideți să încetăm”

Președintele Parlamentului Andrian Candu le-a explicat socialiștilor că ceea ce s-a votat la București nu reprezintă Declarația de Unire.

„Dragi colegi din fracțiunea Partidului Socialiștilor, vreau să vă aduc la cunoștințăă, poate cumva nu ați înțeles ce s-a întâmplat ieri la București, nu știu dacă s-a asigurat vreo traducere în altă limbă, pe care ați înțelege-o mai bine, dar ieri la București nu a fost semnată sau votată nicio Declarație de Unire, dar se referă la declarația pentru celebrarea Unirii, este vorba despre celebrarea unui fapt istoric. Eu am participat alături de colegii din Parlamentul Republicii Moldova la un eveniment, o ceremonie și o aniversare. La fel cum a fost și la Vilnius, și la Riga și în alte părți. Am fost onorat să mă adresez plenului ambelor camere ale Parlamentului României și ceea ce am adus în discuție a fost și chestiunile legate de istorie, la care noi trebuie să ținem, am vorbit și despre realitate și despre viitor. Am vorbit despre viitorul Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Cred că nu suntem într-un stat în care libertatea de exprimare nu se respectă. Ce am remarcat de la începutul anului e că voi sunteți cei care instigați și provocați. Am văzut ce pliante faceți despre jandarmii români, despre tancuri. Trebuie să respectați ce crede o parte și ce crede alta. Într-un stat în care avem foarte multe națiuni, trebuie să există toleranță. Toleranța vă lipsește. Voi duceți în extremă. Dar noi ne-am obișnuit. Este an electoral. Noi înțelegem. Numai că râde cel care râde la urmă – adică acel care va câștiga alegerile”, a declarat Candu.

În replică, Vlad Bătrîncea i-a reproșat președintelui Parlamentului că le oferă lecții. Declarația. Ultimul punct al Declarației este că Senatul României va întreprinde totul ce e necesar pentru a uni România cu Moldova. Și dvs. încercați să ne prezentați că nu este niciun pericol și asta noi instigăm... Atunci când primarii PD votează Unirea”, a precizat Bătrîncea.

La acuzațiile socialistului, Candu i-a spus că poate să îi ofere niște lecții de patriotism. „Și aș putea să vă întreb să recitați versurile Imnului național. Aș putea să vă provoc. Haideți să încetăm”.

Propunerea PSRM nu a fost susținută de majoritatea deputaților. Ulterior, PSRM a părăsit sala de ședințe în semn de protest.

UNIMEDIA precizează că în cadrul şedinţei solemne de 27 martie a fost dezbătută şi adoptată „Declaraţia solemnă pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27 martie 1918”, prin care se vor reflecta unitatea poporului şi a limbii române, rolul avut de înaintaşii politici şi drumul ce trebuie să fie urmat de oamenii politici de astăzi, precum şi dorinţa de a continua procesul de modernizare şi integrare instituţională în UE.