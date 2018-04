(video) Candidata PNL, Alexandra Can, s-a înregistrat în cursa pentru fotoliul de primar al capitalei

Alexandra Can și-a depus candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea Partidului Național Liberal. Alexandra Can este vicepreședinta partidului, Alexandra Can, care a deținut funcția de ministru al Industriei și Comerțului în perioada martie-decembrie 1999.