(video) Candidata Alexandra Can s-a lansat în cursa electorală: „Dacă voi fi aleasă, am să fiu un primar onest”

„Nu mi-a fost deloc ușor să accept propunerea PNL să-mi înaintez candidatura, una dintre motivele care am luat această decizie este pentru că sunt omul echipei, nu am vrut să-mi dezamăgesc prietenii și colegii, de asemenea nu am pututu să nu fiu de acord cu poziția lor că dacă am să fiu aleasă am să fiu un primar onest”, a declarat Alexandra Can.