(video) Bolocan spune de ce „deja e mai bine”: Miliardul furat ai promis că-l întorci/ Azi sau poate chiar mâine/ Doi ani am așteptat, deja e mai bine

„Deja e mai bine”, a spus în această seară producătorul emisiunii „Lumina”, Andrei Bolocan, la concertul susținut la Chișinău. În cadrul stand-up-ului său, Bolocan a cântat și o piesă, din propriul repertoriu, întitulată „Deja e mai bine”, și dedicată celor de la guvernare, în special președintelui Parlamentului, Andrian Candu, și Partidului Democrat.

„A trecut fix un an de când a promis

Peste un an o să fie mai bine

Eu mă uit la MAI, mă uit și la SIS

Parcă deja e mai bine.

După 7 aprilie noi am sperat

PCRM n-o să ne mai combine

Iar acum 14 comuniști la PD o intrat

Iar acum deja e mai bine.



Miliardul furat ai promis că-l întorci,

Azi sau poate chiar mâine

Noi te-am crezut pe cuvânt, doi ani am așteptat

Îi clar, deja e mai bine”, sunt câteva din versurile piesei.