(video) Bilanțul DNA pe 2017: „Procurorii DNA au avut de soluţionat peste 11.200 de dosare și s-au soluţionat peste 3.800”

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat la prezentarea bilanţului DNA, că anul trecut au fost achitat 92 de persoane, iar alte 29 ca urmare a dezincriminării parţiale a abuzului în serviciu, menţionând că a demarat verificări pentru a stabili care au fost cauzele.

"În 2017, instanţele au condamnat 713 inculpaţi, printre care trei deputaţi, un senator, 28 de primari şi 30 de directori ai unor instituţii publice sau ai unor societăţi cu capital de stat. În 2017, au fost achitate 92 de persoane pe alte temeiuri decât dezincriminarea abuzului în serviciu, iar 29 ca efect al deciziei CCR privind abuzul în serviciu. A scăzut numărul de achitări cu 9%, fiind mai mic decât în 2016. Rămânem preocupaţi de îmbunătăţirea standardelor de calitate. Am dispus o verificare print-un ordin intern în care vom analiza aceste soluţii şi vom stabili dacă acestea sunt imputabile procurorilor care au stabilit acuzaţia sau celui care a prezentat-o în faţa instanţei", a declarat Codruţa Kovesi.

Pub

De asemenea, procurorul şef al DNA a precizat că 2017 a fost un an în care instituţia s-a confruntat şi cu probleme ce ţin de lege şi deontologie, menţionând că la nivelul Direcţiei sunt reguli interne mult mai stricte şi clare. Kovesi a făcut referire şi la Mihaiela Iorga şi Mircea Negulescu.

"Doi procurori au fost revocati din DNA, unul trimis în judecată, unul sancţionat disciplinar. Sunt cazuri singulare care nu caracterizează activitatea DNA. Am schimbat proceduri interne, am făcut controale şi am dispus măsuri pentru a monitoriza dacă mai sunt riscuri sau vulnerabilităţi", a spus Kovesi.

Kovesi: Procurorii nu au normă de rechizitorii. Nu alegem dosarele

Laura Codruţa Kovesi a declarat miercuri, la bilanţul DNA pe anul 2017, că procurorii anticorupţie nu îşi aleg dosarele, ca urmare a acuzaţiilor ministrului Justiţiei că au fost prioritizate cele cu impact mediatic. Kovesi anunţă că în 2017 au fost pe masa procurorilor 3.800 de dosare.

"Nu ne alegem dosarele care sunt de competenţa DNA. Procurorii nu au normă de rechizitorii. trebuie să stabilească adevărul judiciar pe baza de probe. (...) La finalul anului erau nesoluţionate 6.000 de cauze, aproape dublu faţăn de cât putem soluţiona anual", a declarat laura Codruţa Kovesi.

Procurorul şef al DNA a anunţat că numai în 2017 au fost soluţionate 3.800 de dosare, acesta fiind cel mai mare număr pentru instituţie.

"Într-un singur an, procurorii au audiat 23.000 de persoane, ceea ce arată la o medie că sunt 85 de persoane audiate pe zi. Au fost studiate peste 12 milioane de documente. Într-un singur dosar au fost audiaţi 1.000 de martori, au fost 55 de percheziţii, 35 de ridicări de documente, verificate 27 de societăţi comerciale. S-au luat măsuri faţă de 35 de inculpaţi. Acesta dosar are 465.000 de file ", a mai spus Kovesi.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a arătat, în raportul managerial prin care a cerut revocarea procurorului şef al DNA, că procurorii anticorupţie au prioritizat dosarele în duncţie de impactul mediatic.

Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Există interes la alte instituţii pentru a îi recupera?

Procurorul şef al DNA, Codruţa Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, că în urma deciziei CCR privind abuzul în serviciu s-au închis 275 de dosare, prejudiciul total fiind de 148 milioane de euro, precizând că ar fi necesar ca alte instituţii să recupereze banii.

"CCR a pronunţat o decizie privind abuzul în serviciu procurorii pot investiga acele fapte care prejudiciază bugetul prin încălcarea unei legi sau OUG. Ca procurori respectăm în totalitate decizia CCR şi dacă se produc prejudicii prin încălcarea legislaţiei secundare, în aceste situaţii nu mai putem reţine răspunderea penală. Au fost închise 275 de dosare, prejudiciul fiind de 148 milioane euro. În câte dintre aceste dosare închise ca efect al deciziei CCR celelalte instuţii ale statului au demarat proceduri pentru a stabili răspundere discipliară sau materială? Există interes la alte instuţii ale statului pentru a recupera banii aceştia pierduţi? În multe cauze, deşi dovedim că sunt fapte penale, reprezentanţii autorităţilor publice nu se constituie parte civilă", a spus Kovesi.







Klaus Iohannis a declarat la bilanţul DNA pe anul 2017 că asistăm la încercarea de subordonare a justiţiei politicului şi a acuzat că mai multe persoane cu probleme penale s-au unit în încercarea de a discredita magistraţii care i-au anchetat.

„Din păcate, asistăm la manifestări virulente ale disperării şi încercări de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA şi cu încercarea clară de a subordona justiţia politicului. Inadmisibil. Nişte inculpaţi şi condamnaţi penal, după ce au fost prinşi de instituţii, s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la bilanţul DNA.