(video) Berăria Draft Arena a celebrat prima aniversare

Sâmbătă, 14 ianuarie, berăria Draft Arena, cu ocazia primei sale aniversări, a dat cea mai tare petrecere pentru acest început de an. Oaspeții care au venit la sărbătoare au avut parte de multă bere proaspătă, de bucate alese pregătite cu mare drag de bucătarul-șef, concursuri interesante și muzică care a încins atmosfera la maxim. Invitații speciali Alex Calancea Band și Guz au ridicat toată lumea în picioare, iar piesele interpretate de ei nu au lăsat pe nimeni indiferent. A fost imposibil să nu te distrezi și să nu dansezi.

Draft Arena este locul potrivit, pentru a veni cu prietenii la o halbă de bere și a petrece împreună într-o atmosferă prietenoasă. Pentru noi fiecare oaspete este important, iar fiecare seară este o sărbătoare.

Am dat start noului an în forță, dar nu ne oprim aici. Urmărește pagina noastră de Facebook - /berariadraft/, pentru a afla primul despre surprizele care ți le-am pregătit în acest an.

Ne poți găsi pe:

bd. Mircea cel Bătrân, 9b

str. Constantin Tănase, 6

str. 31 August 1989, 78

bd. Dacia, 35

Ne poți suna la: Infoline 060 71 4444





