(video) Băsescu nu vrea să fie deputat la Chișinău: „Sunt senator al României, infinit mai bine plătit decât un parlamentar din Republica Moldova”

Băsescu afirmă că nu își dorește o carieră politică în Republica Moldova, iar obiectivul său de reunificare este „o datorie morală” pentru că crede în România Mare, și, printre altele, Traian Băsescu spune că actuala funcție de senator al României, pe care o deține, este mult mai bine plătită decât o funție de deputat în Parlamentul de la Chișinău.

„N-am venit în Republica Moldova să-mi redeschid o viață politică, pot s-o fac din calitatea de președinte al PUN dacă îmi voi redobândi cetățenia, alfel nu pot fi nici președinte PUN, dar pentru asta nu o să mă duc la ușa lui Plahotniuc să-i cer cetățenie, e un drept al meu prin care o să mi-l cer prin instanță, cu atât mai mult că soției nu i-a ridicat Dodon cetățenia.

Nu am venit în RM să-mi redeschid o cariră politică, îmi ajunge: am fost ministru în cinci Guverne, am fost ales de două ori primar general al capitalei, am fost ales de două ori președinte, eu nu mai vreau o carieră politică, am o datorie morală, cred în România Mare și sunt senator al României, infinit mai bine plătit decât un parlamentar din Republica Moldova, nu am venit nici să mă fac deputat la Chișinău, dar vreau să fac din PUN un partid care să convingă și-mi dau seama că sunt obligat să vin să vorbesc cu oamenii. Mi-ar plăcea să fiu președinte al PUN, dar nu deputat în Parlament”, a declarat invitatul.

Mai mult, chiar dacă ar avea cetățenie, Băsescu spune că nu va candida la alegerile parlamentare, ci va colinda Republica Moldova pentru a le vorbi cetățenilor despre avantajele unirii.

„Nu voi candida în Parlamentul RM. Eu am vrut partid și mă bucur că s-au găsit doi unioniști care să-l inițieze. Eu vreau să bat Republica Moldova să vorbesc despre avantajul reîntregirii țării și nu pot s-o fac ca un civil care vine și umblă, trebuie să am un partid în spate care să ducă același mesaj peste tot. Ăsta e obiectiv de om care și-a terminat cariera politică, a fi senator după ce am fost președinte, este locul unde mai am câte o inițiativă politică, câte un lucru bun. Vreau să am un partid unionist care să vorbească despre unire, asta mă interesează, nu mă interesează carieră politică”, a conchis Traian Băsescu.