(video) Avocații lui Platon au cerut instanței să-l readucă pe inculpat în sala de judecată

Unul din avocații lui Veaceslav Platon a declarat presei că în cadrul ședinței de astăzi, apărarea a adresat mai multe cereri instanței, inclusiv readucerea inculpatului în sala de judecată. Totodată, avocații au cerut semnarea unor citații din partea instanței pentru a-și putea aduce martorii la ședințe.

„Am solicitat semnarea unor citații eliberate de instanțe pentru a chema martorii, pentru că altă posibilitate apărarea nu are. Acest fapt a fost refuzat. Am cerut instanței să-l readucă pe Platon în ședință. Am cerut ca să fie înmânate inculpatului materialele prin prezența unui traducător, pentru a face cunoștință cu toate volumele. El în prezent nu cunoaște toate materialele”, explică avocatul Valeriu Pleșca.

Potrivit lui, ședința de judecată a fost amânată pentru mâine, 29 martie, ora 11:00.