(video) Astăzi este marcată Ziua Poliției Republicii Moldova. Mesajul lui Alexandru Pînzari

Alexandru Pînzari le-a mulțumit colegilor săi pentru acțiunile lor și pe munca în folosul societății.

„A fost un an greu, dar împreună am reușit să le facem față. Am fost mai aproape e cetățeni, de nevoile și așteptările lor, așa încât ei să se simtă în siguranță. Dar în acest moment aniversar trebuie să ne aducem aminte și de noi, de polițiști, cei care zi și noapte am fost în slujba cetățeanului și a societății”, a declarat Pînzari în mesajul său.