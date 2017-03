(video) Armand Goșu: Prin implementarea unui sistem electoral mixt, Plahotnuc îi asigură lui Dodon 90 de deputați în Parlament

Prin implementare unui sistem electoral mixt, liderul PDM Vladimir Plahotniuc nu va face altceva decât să le asigure socialiștilor 90 de fotolii în Parlament. Declarația aparține comentatorului politic român Armand Goșu și a fost făcută la emisiunea Alb&Negru.

„Prin implementarea unui sistem electoral mixt, Plahotniuc ar putea să-i asigure lui Dodon o victorie de 90 de deputați din cei 101. Electoratul de aici nu poate să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat. Oricine candidează sub sigla PDM-ului, este asociat cu Plahotniuc”, spune Armand Goșu.

Goșu spune că cea mai mare problemă a lui Plahotniuc este raitingul negativ pe care îl are și pe care nu-l va putea schimba vreodată, îndiferent de ce ar face.

„Plahotniuc nu cred că va admite să-și fabrice o opoziție. El are o mare problemă. El are un raiting negativ de 95% și nu are cum să-și schimbe imaginea. El se vede Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân. Problema lui este că orice face nu-și poate îmbunătăți acest raiting”, adaugă Armand Goșu.

Expertul spune că cel mai probabil va fi implementat un sistem „uninominal fals”, care să asigure o majoritate Partidului Democrat.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.