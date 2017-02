(video) Armand Goșu: Linia politică a Bucureștiului în relația cu Chișinăul o fabrică Plahotniuc

Comentatorul politic român, Armand Goșu, susține că liderul PDM, Vlad Plahotniuc are mare influență la București și că politicienii români au frică de el. Profesorul universitar mai spune că nu este vorba despre relația PSD cu PDM, ci de relația lui Plahotniuc cu România. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Bucureștiul nu este capabil să își facă o line politică. Linia politică în relația cu R. Moldova o fabrică Plahotniuc. Dacă el spune că are nevoie de încă o tranșă, 60 de milioane de euro, văd că la București se execută. La București de ani de zile nu mai există o politică pe relația cu R. Moldova. Este cineva aici, la Chișinău, care spune ce să se facă. Se pare că Plahotniuc are influență mare la București. Să-l întrebăm cu ce s-a ocupat în anii 90 în România, cine a venit pe la Hotelul Nobil, unde a fost cazat noaptea, cu cine are poze, pe cine din politicenii români i-a filmat ca să înelegem de ce le este așa frică”, a explicat invitatul.

Armand Goșu susține că politicienii de la București nu recunosc că le este frică, ei spun că e importantă stabilizarea Moldovei, că așa se face unirea. ”Adică prăbușim R. Moldova, compromitem vectorul românesc cu Chișinăul lui Chirtoacă, compromitem vectorul european cu Plahotniuc, după care, prăbușită, R. Moldova ne pică nouă în brațe. Este evident o prostie. În mintea unora acesta poate fi un scenariu. Impresia mea este că nu există un cerc de putere unde se fac asemenea scenarii. Ei așteaptă telefoane de aici, de la Chișinău, ce să facă, să mai dea o tranșă sau nu, cu cine să vorbească în cadrul UE să fie primit Plahotniuc sau să facă o poză cu cineva reprezentativ”, a menționat comentatorul politic.

Istoricul crede că din 2002-2003 securitatea României este supusă unui atac raider.

”Nu e vorba despre relația PSD cu PD, ci de relația lui Plahotniuc cu România, care datează din anii 90. În 2001-2002 era la Petrom Moldova. El era obiectiv strategic al României, sau ce are el acolo, casete cu băieții. Probabil s-au tras și niște dubluri pe la Moscova, nu avem de unde să știm. Dar ce fac ei este scandalos, este un atac la siguranța națională a României, dar este un atac continuu, din 2002-2003 supun securitatea României unui atac raider”, a mai spus invitatul.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.