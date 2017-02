(video) Angelina Jolie găteşte şi mănâncă o delicatesă din greieri şi tarantule

Angelina Jolie a recunoscut mai demult că nu se pricepe la gătit, cel puţin nu la fel de bine ca unul dintre fiii săi, Pax. Acum însă actriţa în vârstă de 41 de ani a demonstrat tuturor că este femeia bună la toate şi a pus la cale o adevărată aventură culinară.

Potrivit One, în timp ce se află în Cambodgia, pentru a-şi promova filmul ”First they killed my father”, vedeta a realizat câteva interviuri cu cei de la BBC.

Într-unul dintre aceste interviuri, actriţa i-a invitat pe cei de la BBC să asiste la pregătirea unei mese în familie, alegând să gătească greieri, tarantule şi tot felul de insecte.