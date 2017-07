(video) Andrei Năstase susține că ar fi fost urmărit ieri de către oameni din „structurile paramilitare ale lui Plahotniuc”

Andrei Năstase, liderul Platformei "Demnitate și Adevăr", susține că ar fi fost urmărit ieri și i s-au interceptat covorbirile telefonice.

Într-un live pe facebook, Andrei Năstase a spus că, în timp ce se afla la pescuit cu niște prieteni la un iaz din apropierea Chișinăului, "am constatat la sfârșitul zilei că am fost în permanență urmăriți, filmați, fotografiați și asta după ce, pe parcursul zilei, între ora 11 și 12, am vorbit la telefon deschis despre unde va fi locul unde mă voi vedea cu prietenul meu".

Andrei Năstase susține că urmăritorii erau din "structurile paramilitare ale lui Plahotniuc".

Liderul platformei a mai spus că va veni cu toată familia la protestul de astăzi, care va avea loc în fața Parlamentului Republicii Moldova, la ora 12:00. Cetățenii se vor aduna să protesteze față de modificarea codului electoral.