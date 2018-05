(video) Andrei Năstase promite să aducă investiții în valoare de 420 de milioane de euro: „În parteneriat cu frații noștri de peste Prut și europenii, putem realiza totul”

Acesta își propune dacă va fi ales primar să aducă în primăria capitalei, 420 de milioane de euro cu ajutorul partenerilor de peste Prut și fondurilor europene.

„Când am vorbit despre 420 de milioane de euro am dat niște exemple, cum ar fi orașele noastre frumoase din România, am dat exemplu orașul Alba Iulia, unul mai mic ca Chișinău, care un site maneger foarte bun și a reușit în șase ani de zile să atragă fonduri de peste patru milioane de euro, doar din fonduri Europene. Îi adevărat Chișinăul nu are asemenea posibilități că nu suntem în Uniunea Europeană, dar în parteneriat cu frații noștri de peste Prut și europenii și de ce nu un public privat, după o bună eficientizare a modului de gestionare a patrimoniului municipal și eliminare tuturor schimelor de la primărie, putem realiza totul cât se poate de curând. Banul public nu va mai fi irosit și nimeni nu-și va mai bate joc de el la nivelul primării în perioada mandatului meu”, a declarat candidatul Andrei Năstase.

Amintim că Portalul de știri UNIMEDIA a lansat la data de 2 mai o serie de interviuri cu cei 12 candidați la alegerile locale pentru Primăria Chișinău. Astfel, în fiecare zi din săptămână începând cu ora 13:00 UNIMEDIA va transmite LIVE câte un interviu de 12 minute cu un candidat.