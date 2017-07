(video) Andrei Bolocan, despre dezbaterile în Parlament privind schimbarea sistemului electoral: Era o fază incipientă de Coreea de Nord

„Asta a fost tot ce vrei, numai nu dezbateri. Asta era o fază incipientă de Coreea de Nord în care cineva este super lăudat. Am încercat să le amintesc oamenilor despre cea mai improtantă „cotletă” a acestei schimbări. Toți noi am fost duși de nas de cantitatea de semnături și de revocarea deputatului.



Majoritatea celor prezenți la dezbateri au fost pro schimbare. Cred că am fost vreo 3-5 oameni mai critici cu ceea ce se întâmplă”, a spus Bolocan.

Acesta spune că, chiar dacă într-un anumit mod a făcut jocul guvernării, participând la dezbateri și fiind la număr ca participant, nu regretă.



„Într-un fel le-am făcut jocul, pentru că atunci când o să raporteze celor de la Comisia de la Veneția o să spună că au fost la dezbateri de la Victor Gurău - om inteligent, până la oameni de pe internet, săracii”, a mai spus jurnalistul.



Cât despre refuzul liderilor de opoziție de a participa la dezbatezi, Bolocan spune: „Nu am înțeles de ce nu au mers. Chiar dacă nu ar fi schimbat foarte multe, ei au o voce care poate fi transmisă mai departe. Cine a aflat despre boicotul acestor oameni, tot ei”, a conchis invitatul.





