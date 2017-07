(video) Andrei Bolocan: S-au dat indicații ca să nu pot organiza spectacol la Filarmonica Națională

Jurnalistul și realizatorul emisiunii Lumina, Andrei Bolocan urma să organizeze spectacolul său de stand-up comedy la Filarmonica Națională, dar pentru că s-au dat indicații, spectacolul nu va mai putea avea loc în acest edificiul. Despre aceasta invitatul a anunțat în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Mi se pare foarte faină sala Filarmonicii pentru ceea ce vreau să fac. E o sală de 700 de locuri și condiții bune, un preț de chirie foarte bun. Am decis să o iau, am făcut contract, dar în ziua când am făcut public evenimentul și l-am promovat online, am fost contactat de cineva din administrație care mi-a spus că urmează lucrări de reparație la Filarmonică din iunie și până în iulie. Dar mă plimb acum prin fața Filarmonicii și văd că au avut spectacol pe 2 iulie, vor avea pe 9 iulie”, a povestit Andrei Bolocan.

Jurnalistul susține că s-au dat indicații ca spectacolul să nu aibă loc la Filarmonică.

”S-au dat indicații și s-au făcut anumiți pași ca să nu pot organiza spectacolul meu acolo. M-am fi bucurat să fiu o sursă de venit pentru ei, aș fi plătit chiria 5 000 de lei, ceea ce mi se pare o sumă importantă. Bănuiesc că de la Ministerul Culturii se dau telefoane”, a menționat Andrei Bolocan.

Invitatul spune că într-un final a găsit o altă sală, dar nu vrea să spună unde, din motive de siguranță.

”Sunt fericit că am găsit altă sală. Unde se va întâmpla spectacolul află doar cei care cumpără bilete. Nu dau mai multe detalii ca să nu o pățesc așa cum a fost cu Filarmonica”, a conchis jurnalistul.

