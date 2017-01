(video) Anatol Durbală a devenit tătic în timp ce juca o piesă de teatru. Olesea Sfeclă a născut o fetiță

Mare bucurie pentru actorul Anatol Durbală. Chiar în timp ce juca o piesă pe scena teatrul din Iași acesta a aflat că a devenit tătic. Soția sa, Olesea Sfeclă a născut o fetiță. Actorul nu a uitat să împartă marea noutate și cu pretenii de pe Facebook.

„Prieteni, ca să nu repet de foarte multe ori, o să fac aici un anunț: astăzi , 26 Ianuarie 2017, am jucat la Teatrul Național "V.Alecsandri" din Iași spectacolul "În ochii tăi fermecători" de Gib Mihăescu. Pe parcursul desfășurării reprezentației, am aflat că... AM DEVENIT TATĂ! Soția mea Olesea Svecla a adus pe lume o fetiță! Mulțumim lui Dumnezeu și îl rugăm să ne-o păzească și să ne-o țină mereu sănătoasă!”, scrie Durbală.

Vedeți mai jos cum a fost felicitat actorul de colegii săi după ce spectacolul a luat sfârșit.