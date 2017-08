(video) Anatol Durbală: E bine că există un CNC, dar acest bine vreau să îl văd confirmat

Actorul și regizorul de film, Anatol Durbală susține că are anumite îndoieli cu referire la alocarea banilor pentru cinematografie din bugetul de stat, prin Centrul Național al Cinematografiei. Totodată, actorul spune că nu a depus dosarul la concursul de finanțare pentru proiecte de film anunțat de CNC tocmai din această cauză. Despre asta invitatul a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”În mod cert este un lucru bun ca se dau bani pentru cinematografie, dar dați-mi voie să am îndoieli, pentru că am mai auzit cifre de 10 milioane pentru cinematografie pe care nu le-am mai văzut. Am îndoieli, dar asta din inerție, pentru că eu nu prea cred în acest stat ca atare. Am temeri. Dar dacă vor fi alocați bani din bugetul de stat pentru cinematografie, fără îndoială este un lucru bun, chiar dacă cifra este mică”, a specificat regizorul de film.

În același timp, invitatul a recunoscut că nu s-a aventurat să depună vreun dosar pentru finanțare la CNC.

”Mi-e frică de faptul că orice idee frumoasă poate fi profanată. Cum va fi realizat e o întrebare. Faptul că acest concurs se întâmplă în august. Personal am temeri pentru că noi de fapt legi avem foarte bune, la legea cinematografiei au lucrat oameni de film care au făcut o lege bună, nu pun la îndoială că ei au avut intenții bune, dar aș prefera să stau deoparte să înțeleg regula jocului”, a menționat actorul.

Anatol Durbală spune că vrea să meargă la premiera unui film deja realizat prin acești bani.

”Nu am aplicat la concurs de bună voie. Dar pe viitor, de ce nu. Sper ca de la anul lucrurile să intre în normalitate, că va fi mai clar și mai limpede. E bine că există un CNC, dar acest bine vreau să îl văd confirmat. Nu cu vorbe, nu cu hârtii sau logouri. Dar vreau să mă așez la Odeon în fotoliu și să văd un film produs de un regizor din R. Moldova și susținut de acest stat”, a conchis regizorul de film.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.