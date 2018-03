(video) Alexander Rybak, câștigătorul Eurovision 2009, va reprezenta din nou Norvegia la concursul muzical european

Alexander Rybak, câștigătorul Eurovision 2009 din partea Norvegiei, cu piesa "Fairytale", a fost ales din nou să își reprezine țara la concursul muzical. De data aceasta, va evolua la Lisabona cu piesa "That's How You Write a Song".

În 2009, norvegianul a câștigat în Moscova cu 387 de puncte, cel mai mare scor obținut de vreo țară după vechiul sistem de vot.

Preselecția națională din acest an a avut loc pe 10 martie. Alexander Rybak a câștigat din nou și va cânta la Eurovision 2018 cu piesa "That's How You Write a Song". Și de data aceasta, prestația sa include o parte în care interpretul cântă la vioară.