(video) Aleg Cariera IT. Iurie Carcea, Senior Software Developer: ”Succesul întregului proiect depinde de toată echipa”

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.

Astăzi îl cunoaștem pe Iurie Carcea, Senior Software Developer în cadrul companiei Amdaris, un profesionist charismatic, dedicat și foarte pasionat de ceea ce face.

Aflăm de la Iurie care a fost calea parcursă în cariera sa, ce presupune activitatea de software developer, care sunt principiile pe care le respectă și cât de important este lucrul în echipă pentru succesul unui proiect.

”Mă numesc Iurie Carcea și sunt Software Developer în cadrul companiei Amdaris. Amdaris este o companie multinațională care se specializează în soluționarea problemelor IT.

Încă din adolescență am dorit să aleg o carieră IT, de aceea am decis să-mi continui studiile în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova. În cadrul facultății am avut posibilitatea de a participa la diverse proiecte social-administrative, economice, cum ar fi – un produs software care să permită diagnosticarea celulelor cancerigene și evoluția acestora. Toate aceste proiecte m-au determinat să fiu mai organizat, mai responsabil și m-au convins că alegerea făcută e una corectă.

Îndată după absolvirea facultății, am avut posibilitatea de a lucra într-o companie cu capital străin, specializată în producerea softului bancar. După câțiva ani am simțit că am nevoie de o schimbare și compania Amdaris mi-a oferit această posibilitate. Am fost angajat ca Junior Software Developer, însă datorită scopurilor definite și muncii zilnice, în decursul a patru ani am devenit Senior Sofwtare Developer.

Cu ce se ocupă un Software Developer? Ziua mea de lucru începe cu o cafea și Scrum, unde fiecare membru al echipei are posibilitatea să discute despre taskurile realizate, taskurile corecte și taskurile care trebuie să fie îndeplinite.

După Scrum trecem la coding. Dacă în procesul de dezvoltare apar unele blocaje, ne ajutăm reciproc, deoarece succesul întregului proiect depinde de toată echipa.

Eu cred că pentru a deveni un software developer bun trebuie să îți placă ceea cu ce te ocupi, să nu te limitezi la ce îți oferă facultatea, dar și să lucrezi individual.”

Reportajul a fost realizat în cadrul „Campaniei de promovare a Carierei IT” implementată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernului Suediei și Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.