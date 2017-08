(video) Aleg Cariera IT. Igor Putina: ”Fiind și designer, și developer, pot să dezvolt aplicații mai bune, pentru că pot să creez o experiență mai plină.”

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.

Pentru Igor Putina domeniul IT este unul al oportunităților și al împlinirilor. Și-a început cariera în calitate de Graphic Designer și a crescut continuu grație talentului și tenacității sale. Aflăm de la Igor de ce este important pentru un profesionist IT să țină pasul cu ultimele tehnologii și să exploreze noile tendințe, ce îți aduce o nouă direcție de carieră și ce fel de specialiști IT sunt foarte solicitați de către companii în prezent.

”Eu mă numesc Igor Putina și sunt Graphic Designer și Developer. La moment activez în cadrul unui startup. Când am absolvit liceul, trebuia să-mi aleg o facultate și am decis că vreau să plec în altă țară ca să studiez. Am căutat prin America, prin Europa, dar m-a acceptat o universitate din Coreea de Sud.

Pentru că eram indecis, am aplicat și la IT, și la design. Când am făcut o excursie prin universitate am văzut că laboratoarele de IT erau dotate cu PC-uri, iar laboaratoarele de design erau echipate cu iMac-uri noi. Atunci am decis că o să fac design. Îndată după universitate, eu am lucrat în compania FFW timp de 5 ani și am crescut în responsabilitățile mele din graphic designer în UX designer și mai târziu – UX Lead.

După acești 5 ani pe care i-am petrecut la FFW, eu i-am povestit soției că vreau să devin back-end developer. În 3 ani eu deja eram în back-end development full-time.

Nu știu dacă sunt anumite cărți, care sunt cele mai bune, pe care fiecare designer trebuie să le aibă. Dar eu cred că fiecare designer trebuie să urmărească alți designeri, ”masters” în domeniul lor. Una dintre cărțile mele preferate este cartea ”Elegantissima” de Louise Fili.

În domeniul programării sunt destul de multe cărți mai generale, de exemplu ”The pragmatic programmer”, pe care aproape toți developerii o cunosc. În fine, trebuie să fii la curent cu limbajul care îți place, cu framework-urile pe care le studiezi și să ții pasul cu ultimele tehnologii, poate chiar să înveți un limbaj sau două în plus, de care nu ai nevoie, pentru că oricum, inevitabil, înveți ceva bun din ele.

În ziua de azi companiile nu mai caută ”designeri puri” sau ”programatori puri”, dar deja se caută hibrizi, cei care pot să facă și design, și development. Fiind și designer, și developer, pot să creez aplicații mai bune, pentru că pot să creez o experiență mai plină. Nu doar definesc cum o să arate aplicația, dar mă gândesc și cum o să funcționeze. Tot de ce ai nevoie e un computer și o conexiune bună la internet. Eu am lucrat din fotolii, am lucrat din birou, coworking, am lucrat din avion și din multe locuri în toată lumea. Poți fi oriunde și atât timp cât ești conectat la internet, ești în birou. ”

Reportajul a fost realizat în cadrul „Campaniei de promovare a Carierei IT” implementată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernului Suediei și Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.