(video) Aleg Cariera IT. Alina Pascari: „A fi tester înseamnă să ai o minte deschisă și să fii proactiv”

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.

Alina Pascari este o profesionistă IT, interesată mereu de modul cum evoluează industria şi de instrumente noi care eficientizează produsul IT. Ceea ce o evidenţiază, însă, este disponibilitatea şi energia cu care se implică în diverse programe din cadrul Endava.

”Mă numesc Alina Pascari și activez în cadrul companiei Endava de aproape șapte ani. Endava este o companie IT care dezvoltă și testează produse software și care are oficii în toată lumea și lucrează cu clienți din diferite țări și diferite domenii.

Încă din școală eram pasionată și însușeam foarte ușor disciplinele reale și știam că, oriunde m-aș duce după absolvirea liceului, va fi ceva la baza căruia vor fi obiectele reale, cifre, teoreme. Atenția mi-au atras-o tehnologiile informaționale și am înțeles că acesta este viitorul. Chiar dacă erau mai mulți băieți și mulți puneau la îndoială decizia mea, eu am zis: ”Da, eu voi face asta” și nu regret. Următorul pas decisiv a fost o ofertă din partea Endava. Am început să lucrez cu oameni și cu clienți din afara țării, ceea ce mi-a deschis diferite ușițe și mi-a pus semne de întrebare. Am înțeles că am foarte multe de învățat.

Până acum opt luni am lucrat în calitate de Test Lead, după care a urmat o schimbare importantă în cariera mea și am îmbrățișat rolul de Scrum Master. Activez într-o echipă minunată, în care suntem aproape o sută de oameni, aici, în Chișinău.

Chiar dacă mulți cred că testarea este o activitate mai plictisitoare decât alte activități, precum ar fi development-ul, eu aș spune că nu este adevărat. Este o activitate foarte interesantă, este o activitate care te impune să fii într-o legătură continuă atât cu echipa de dezvoltare, cât și cu reprezentanții din partea clientului, cu business analiștii; ești o persoană de legătură care este mereu la curent cu tot.

Nu este atât de complicat cum pare să activezi în domeniul IT și mai ales în Quality Assurance. A fi tester înseamnă mult, dar în același timp e suficient să ai o minte deschisă, să fii proactiv, să vrei să înveți mai mult și, eu cred că e importantă, să ai și studii IT pentru că ele îți oferă și îți formează o bază sănătoasă care te ajută în viitor.