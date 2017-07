(video) Alaiba, despre votarea sistemului mixt: „Cei care au făcut declarații sub drapelul Uniunii Europene, ar trebuit să-și le retragă”

Votarea proiectului de lege privind modificarea sistemului electoral din proporțional în cel mixt reprezintă un dezgust și o profanare a valorilor europene. La aceste concluzii a ajuns analistul și activistul civic Dumitru Alaiba în cadru emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Pur și simplu e un dezgust. Un dezgust totul de ceea ce se întâmplă. Unii oameni își văd sarcina lor de a-și reprezenta interesul omului. Eu înțeleg că acestea sunt cuvinte prea mărețe și idealiste. Dați să ne gândim ce fac oamenii ceia acolo, pentru ce ei există inițial. Cei 74 de oameni, care au sfidat orice bun simț, orice recomandare, orice interes a omului. Pentru că atunci cânte te gândești cei mai bine pentru om, la sigur nu te gândești să votezi pentru sistemul de vot mixt”, a declarat expertul în economie.

În opinia analistului, deputații au uitat pentru ce există în Parlamentul Republicii Moldova. Mai mult, Alaiba spune că ei nu mai reprezintă interesul poporului. „Ei nu sunt nimic, decât o turmă de oameni cu document de deputat. Deputați erau și în Uniunea Sovietică, doar că nici aceia nu erau aleșii poporului și nu erau cine ce în serviciul poporului. Erau în serviciul propriu. Aveau mașini și dacii, aces la alte privilegii. Eu cred că cei care au facut asta sub steagul Uniunii Europene, trebuie să își revizuiască discursurile. Acei prim-miniștri, speaker Candu, care spunea discursuri cu „I have a dream”, sub flagul european. Domnul Leancă, care a făcut un lucru mare semnând Acordul de Asociere și coordonând tot procesul, iar acum a făcând un mare rahat. Iată ce reprezintă ei acum”,a conchis activistul civic.

UNIMEDIA menționează că astăzi Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la schimbarea sistemului elecoral. Cu votul a 74 de deputați a fost adoptat sistemul de vot mixt, după ce la ședința Parlamentului din 5 mai, Legislativul a votat în prima lectură comasarea proiectelor cu privire la sistemul uninominal, propus de PDM și mixt, propus de PSRM.

Proiectul prevede ca 51 de deputați să fie aleși în baza circumscripțiilor electorale uninominale, iar 50 de deputați - în baza listelor de partid.

Anterior speakerul Andrian Candu a declarat că proiectul va fi supus votului în a doua lectură doar după ce va fi avizat de Comisia de la Veneția.

Ulterior Comisia de la Veneția a publicat avizul privind proiectul de lege care se referă la modificarea sistemului de vot actual în sistem mixt. Organul consultativ nu recomanda ca în condițiile actuale Republica Moldova să modifice sistemul electoral.

De asemenea, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat anterior că dacă Parlamentul va vota proiectul de lege privind votul mixt, asistența macrofinanciară 100 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană anunța că urmează să le acorde Republicii Moldova, ar putea să fie anulată.

Partidul Popular European a venit cu un mesaj în care denunță schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova și condamnă cu vehemență ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneția de către legislativul de la Chișinău.

Astăzi câteva mii de oameni, printre care liderii partidelor de opoziție și susținătorii acestora, s-au adunat în fața Parlamentului manifestându-și nemulțumirea față de modificarea sistemului de vot.

Tot în fața Parlamentului s-au adunat și susținători ai votului mixt, care au plecat imediat ce Legoslativul a votat proiectul de lege în lectură finală.