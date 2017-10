(video) Acordul GUUAM, discutat în Parlament. Voronin: „Această organizație e moartă. E zdohnitură, ce vreți să faceți voi cu dânsa”

Guvernul încearcă să colaboreze cu o organizație care nu aduce nici un beneficiu țării noastre. Potrivit fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Vornin, organizația GUUAM este deja moartă.

„Organizația acesta GUUAM e moartă. Voi ce face ce faci aici? O înviați sau o reanimați. E moartă, eu m-am ocupat cu ea mai mulți ani de zile și nu se reanimează. Am încercat cu Cucima împreună, am încercat cu alții. E zdohnitură, ce vreți să faceți voi cu dânsa, idee nu am? Nu se primește, categoric nu se primește nimic. Numai așa să faceți cuiva în ciudă? În politică nu se face așa cu ciuda. Aici interesele trebui de jucat”.

Proiectul de lege 261 din 15 august 2016, prevede ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț între statele membrele GUUAM din 20 iulie 2002.

GUAM este o inițiativă regională din patru state, denumirea ei provine de la inițialele statelor fondatoare: Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova. Crearea forumului consultativ din 4 state (Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan și Republica Moldova) a avut loc la 10 octombrie 1997 în Strasbourg, în timpul Summit-ului Consiliului Europei.