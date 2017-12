(video) ATIC are un nou Consiliu al Directorilor și priorități ambițioase pentru anul 2018

În sesiunea de deschidere a evenimentului, Irina Străjescu, Președinte ATIC și Membru al Consiliului Directorilor din partea Moldcell a menționat: ”Pentru Asociație, 2017 a fost un an plin de rezultate remarcabile, realizări importante și proiecte finalizate cu succes! Cu toată raspunderea pot să afirm că tot ce am promis membrilor în 2016 și tot ce ne-am propus să implementăm în 2017 – am realizat și ne-am onorat promisiunile, am întâmpinat și am depășit așteptările.”

Lobby și Advocacy

O direcție prioritară în 2016-2017 a fost lobby și advocacy, prin care ATIC și-a propus să contribuie activ la îmbunătățirea mediului administrativ şi fiscal pentru sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Sub egida ATIC au fost realizate 15 inițiative de lobby și advocacy care au vizat cadrul legislativ pentru industria TIC și aspecte juridice de importanță majoră pentru companii.

Unul din proiectele de amploare inițiate de ATIC în 2017 a fost facilitarea creării primului parc IT din Moldova. La data de 20 decembrie, Guvernul a aprobat inițiativa ”Moldova IT Park”, sub egida ATIC. Prin această decizie, industria TIC din Moldova face un pas important spre valorificarea oportunităților extraordinare pe care le oferă IT parcurile, oportunități care pot asigura țării noastre poziția de lider regional.

Educație și Dezvoltarea Capitalului Uman

Întrucât resursele umane sunt cel mai valoros capital pentru industria TIC, ATIC a lansat Centrul de Excelență în domeniul TIC ”Tekwill”, inițiativă realizată cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernului Suediei, Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu UTM și sectorul privat. Pe parcursul a 2 ani, au fost realizate 61 de inițiative de dezvoltare a forței de muncă, iar peste 10 000 de persoane au fost antrenate în programe educaționale și antreprenoriale.

O direcție importantă pentru ATIC o constituie Campania de promovare a Carierei IT, prin care mii de tineri sunt informați privind oportunitățile și perspectivele pe care le asigură o carieră în IT. Cu suportul partenerilor Campaniei – USAID, Guvernul Suediei, Ministerul Tineretului și Sportului – peste un milion de persoane au fost informate despre avantajele, specificul, rigorile activității în domeniul IT.

În 2016 ATIC a devenit implementatorul Programului Național de studiere a Roboticii ”ROBOCLUB”, desfășurat cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei. Programul a atins rezultate remarcabile, fiind prezent în 112 instituții educaționale din țară. Peste 5000 de copii au avut parte de o experiență de învățare unică, care i-a adus mai aproape de tehnologii și inginerie și le-a oferit șansă să dezvolte abilități importante pentru viitorul lor.

Susținerea antreprenoriatului tehnologic

Echipa ATIC a fost focusată în anii 2016-2017 și pe susținerea antreprenoriatului, oferind suport și consultanță tinerilor determinați să conceapă și să lanseze produse inovatoare. Peste 4000 de persoane s-au numărat printre beneficiarii evenimentelor și programelor lansate, iar startupurile antrenate în inițiativele desfășurate au reușit să acumuleze ulterior investiții în sumă de peste 800 000 de dolari.

Priorități pentru 2018

În 2018 intervențiile strategice vor viza creșterea pieței și promovarea exportului, continuarea dialogului cu autoritățile publice pe marginea subiectelor de interes major pentru actorii TIC, precum și consolidarea ecosistemului antreprenorial din Moldova. ATIC va continua intervențiile în domeniul educației și dezvoltării capitalului uman și crearea premiselor pentru valorificarea la maxim a potențialului remarcabil pe care îl are industria TIC din țara noastră.

Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC întrunește 45 de companii din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și are drept scop consolidarea competitivității industriei TIC din Moldova şi promovarea acesteia în calitate de factor cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării.



