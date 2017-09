(video) ATIC a premiat 50 de profesori de la UTM cu certificate recunoscute la nivel internațional

Pe 19 septembrie, în incinta Centrului de Excelență în Domeniul TIC „Tekwill”, 50 de profesori ai Universității Tehnice a Moldovei (UTM) au fost decernați cu certificate recunoscute la nivel internațional în domeniul Networking & Cyber Security.

În perioada mai - august 2017, acești profesori au fost instruiți gratuit în domeniul IT și, din 1 septembrie, vor preda cursuri autorizate Cisco Systems studenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei.

„Industria IT se confruntă cu un mare deficit de resurse umane. De câțiva ani încercăm să discutăm cu instituțiile de învățământ pentru ca ele să perfecționeze cadrele didactice, care ar putea să livreze conținut recunoscut de către industrie, pentru a fi în rând cu trendurile din întreaga lume. ATIC susține astfel de inițiative din motiv că noi credem că doar susținând profesorii și studenții putem să avem cadre și resurse mai bune în Republica Moldova. Respectiv, putem ține oamenii acasă și să dezvoltăm instustria IT”, a declarat Ana Chirița, Director Executiv al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC).

„Investițiile în tehnologiile IT, investițiile în general sunt foarte importante. Tehnologiile, capacitățile în acest domeniu trebuie transferate populației și grupurilor de lucru. Pentru ca ei „să fie parte” a joburilor de mâine. Iată de ce acești profesori sunt necesari. Necesari în comunicarea a ce poate face tehnologia și cum poate fi aceasta aplicată. Aici se află un grup curajos și am fost entuziasmat să le înmânez diplomele”, a subliniat Daniel Thomson, Foreign Service Officer, Private Sector Engagement, United States Agency for International Development (USAID).

„Mă bucur că foarte mulți profesori au reacționat, s-au înscris la aceste cursuri. Mă bucur că majoritatea dintre ei au reușit să facă față. Au folosit timpul liber din vacanță, câteodată la ore târzii - dar acest lucru ne-a arăta că profesorii de la UTM vor să-și cosolideze cunoștințele. Pasul următor este ca tot conținutul Cisco să fie implementat la UTM”, a adăugat Viorel Bostan, Rector al Universității Tehnice a Moldovei.

Programul de instruire, pe care l-au parcurs cadrele didactice, are drept scop consolidarea capacităților profesorilor în ceea ce privește instruirea tinerilor și formarea de cunoștințe teoretice fundamentale și dezvoltarea abilităților practice esențiale pentru un profesionist IT.

„Este ceva nou și ne bucurăm că tehonologiile informaționale ne oferă un suport de bază pentru a le utiliza și în domeniul nostru. Respectiv, aceste cursuri au fost extrem de importante, pentru că îți oferă cunoștințe de bază în calculatoare”, a spus Vadim Țurcan, Lector universitar în cadrul UTM, beneficiar al cursurilor.

„Pentru noi au fost noi și interesante cursurile, pentru facultatea de arte este chiar ceva nou. Destul de greu de asimilat, dar interesant”, a subliniat Ana Palamarciuc, Asistent universitar UTM, beneficiară a cursurilor.

Unii profesori au recunoscut că aceste cursuri au fost o adevărată provocare pentru ei. „Învățătura nu are vârstă. Poți să asimilezi orice informație la orice vârstă. Vedeți și voi că am fost de diferite vârste”, a precizat Ana Palamarciuc.

„Niciodată nu este târziu să înveți. Sunt inspirat azi de acești profesori care și-au petrecut vacanța de vară studiind în cadrul acestui curs”, a recunoscut Daniel Thomson.

ATIC, în colaborare cu UTM, va continua programul de abilitare a cadrelor didactice din acest domeniu. Iar profesorii care și-au ridicat recent primele certificate Cisco Systems urmează să beneficieze și în continuare de cursuri gratuite de instruire, la niveluri din ce în ce mai avansate.

„Am început cu cei din școli și colegii profesionale. Urmează să facem și cu profesorii de la UTM alte cursuri pe Oracle, Java, Microsoft. Nu ne vom axa doar pe UTM. Ulterior nu vom limita cine să beneficieze, perntru că evident ne dorim cât mai mulți oameni în domeniu”, a conchis Ana Chirița.

Inițiativa Tekwill Academy se dezvoltă cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC” implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC.