(video) A fost inaugurat un spațiu de recreere pentru copiii de la Spitalul „V. Ignatenco”, împreună cu o lansare de carte cu povești, din partea Balkan Pharmaceuticals

Copiii internaţi în spitalul Clinic Municipal "Valentin Ignatenco" au acum un loc unde pot uita de pastile şi injecţii şi în care se pot simţi ca acasă. Aici a fost amenajat un spațiu de recreere dotat cu o mini-bibliotecă, televizor, canapele și multe jucării pentru copii. Spaţiul a fost amenajat de compania “Balkan Pharmaceuticals”, o fabrică de medicamente din Moldova, creată acum 11 ani, cu fonduri private românești.

“Ne bucurăm că ați reușit să dezvoltați acest ungheraș al fericirii, un spațiu de recreere pentru copii, pentur că este foarte important ca un copil să poată să se dezvolte într-o instituție medicală”, a declarat Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș.

“Îmi pare foarte comod. Cred că va face multe schimbări în acest spital. Sunt foarte fericit. Am primit caiete, penar cu creioane”, a spus Cătălin, care este internat la spitalul "Valentin Ignatenco".

“Aș adresa felicitări din inimă tuturor celor care au făcut posibilă organizarea unei săli de joacă unde, haideți să recunoaștem, nimeni nu vine de plăcere. În primul rând, mulțumiri aparte merită firma Balkan Pharmaceuticals, care a donat și care a contribut la amenajarea acestui spațiu”, a declarat și Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă.

“Noi înțelegem că pentru tratament complex, pacientul are nevoie nu doar de medicamente, pilule, dar mai are nevoie de o notă de optimism și prin amenajarea acestui colțișor, am hotărât să completăm gama terapeutică a secției în cauză”, a explicat inițiativa directorul „Balkan Pharmaceuticals”, Vasile Cazacu.

Copiii din spital au avut parte și de o altă surpriză: au primit în dar câte o carte cu povești, semnată de scriitoarea Luiza Ciolac. Tiparul acesteia a fost realizat cu sprijinul companiei Balkan Pharmaceuticals, iar întregul tiraj va fi donat mai multor spitale şi biblioteci din Moldova.

“Încercăm să aducem o fărâmă de bucurie în sufletele copiilor, dar mai ales încercăm să aducem exercițiul lecturii”, a spus autoarea cărții Luiza Ciolac.

Lansarea oficială a cărții a avut loc la biblioteca naţională pentru copii “Ion Creangă”, unde și scriitoarea a avut parte de o surpiză- un recital din partea unor mici școlari de la liceul “Gheorghe Asachi”.

“Ne-ați făcut tăiței. Pe mine m-ați făcut să plâng. Am dat examene în viață, de nu vă pot spune. Ce ați făcut voi astăzi pentru noi, jos pălăria”, a fost vădit emoționată scriitoarea de prestația copiilor, care au povestit întreaga carte cu povești.

“Mi-a plăcut foarte mult că s-a inspirat de cum a copilărit ea”, a spus Adelina, elevă în clasa a doua, despre autoare.

"Cel mai mult mi-au plăcut din carte oamenii, Anița cu Bundița, tot mi-a plăcut”, a spus și colegul ei Nicolae.

Amenajarea spaţiului de recreere şi donaţia de carte face parte dintr-o iniţiativă de responsabilitate socială a companiei Balkan Pharmaceuticals. Pe parcursul anilor aceasta s-a implicat în diverse acte de caritate, printre care donaţii de medicamente, susţinerea evenimentelor sportive și a conferinţelor ştiinţifico-practice în diferite ramuri ale medicinii.