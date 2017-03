(video) A fost făcut public promo-ul oficial al filmului „Game of Thrones” sezonul 7

Fanii serialului „Game of Thrones” au aşteptat cu nerăbdare o dată de lansare pentru sezonul şapte, iar IMDb le-a satisfăcut această curiozitate din greşeală, însă nu a reprezentat un motiv de bucurie, primul episod urmând a fi difuzat la vară. Ieri însă a fost publicat promo-ul oficial al filmului „Game of Thrones” sezonul 7.

Pentru un timp foarte scurt, platforma IMDb a listat premiera sezonului şapte „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor“ pe data de 25 iunie, ceea ce înseamnă o amânare lungă şi dureroasă de câteva luni, în comparaţie cu sezoanele anterioare care au fost lansate în fiecare an în lunile martie sau aprilie.

Potrivit producătorilor, principalul motiv pentru care data de debut a fost modificată este faptul că noul sezon are nevoie de o climă mai rece, care să reflecte unul dintre motto-urile serialului, „Winter is here/ Iarna e aici“.

Totuşi, chiar dacă noul sezon va avea doar şase episoade, spre deosebire de sezoanele precedente, care au avut câte zece, fiecare va fi mai extins, iar imaginile vor fi de-a dreptul spectaculoase, dispunând de un buget mai mare ca niciodată, scrie The Independent.