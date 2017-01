(video) 90 de minute de promisiuni. Tot ce trebuie să cunoști de la conferința lui Dodon

Președintele țării vrea să mențină relațiile cu Uniunea European, nu este anti-român, ci anti-unire, vrea să scoată miliardul furat de pe spatele cetățenilor și nu intenționează să pună datoria Transnistriei pentru gaz pe umerii Chișinăului. Mai mult, Dodon vrea claritate în poziția NATO față de Moldova și propune desfășurarea unui referendum pentru modificarea Constituției cu privire la extinderea atribuțiilor președintelui privind dizolvarea Parlamentului. Declarațiile au fost făcute de șeful statului în timpul unei discuții în format larg cu reprezentanții media, care a durat 90 de minute.

Chiar la începutul discuției, Igor Dodon a ținut să sublinieze că nu are pârghiile necesare pentru a face „ordine în țară” și a anunțat că va propune desfășurarea unui referendum pentru modificarea Constituției în acest sens. Mai exact, Dodon vrea ca oamenii să iasă la urne pentru a-i extinde atribuțiile privind dizolvarea Parlamentului.

„Eu cred că pe parcursul a câtorva săptămâni noi vom lansa inițiativa privind modificarea Constituției, pentru ca președintele să primească atribuția privind dizolvarea Parlamentului. Acum președintele, cu regret, are atribuții limitate în ceea ce ține de dizolvarea organului legislativ. În prezent există doar două căi de dizolvare a Parlamentului. Președintele țării are nevoie de atribuții suplimentare pentru a dizolvat Parlamentul”, a declarat Igor Dodon.

Despre Acordul de Asociere

Făcând referire la declarațiile de la Moscova privind intenția sa de a anula Acordul de Asociere, Dodon a subliniat că:

„Acordul de Asociere nu poate fi anulat de către președintele țării. Poziția mea personală și a PSRM, pe care l-am condus a fost următoarea, că semnarea acestui Acord în 2014 a fost prematură. Am subliniat foarte clar că dacă majoritatea cetățenilor vor vota în cadrul unui referendum constituțional sau Parlamentul va vota pentru anularea acestui Acord, președintele nu poate fi împotrivă”, a declarat Dodon.

Președintele țării a ținut să precizeze că Acordul de Asociere nu a adus nimic bun Moldovei, ci dimpotrivă: „volumul exporturilor s-a micșorat, investițiile UE s-au redus, iar miliardul s-a furat”

„La capitolul exporturi, în 2014 volumul exporturilor s-a micșorat cu -0.14, în 2015 cu -2.3, iar în șase luni ale lui 2016 cu -8,3 , iar în ultimele luni ale lui 2016 avem o ușoară creștere. La noi exporturile în UE au scăzut cu 3%, în ultimii doi ani. Eu nu vorbesc de pierderile de 400 de milioane de dolari de pe piața rusă. Eu nu vreau ca noi să stricăm relațiile cu UE. Noi până la Acordul de Asociere am avut comerț asimetric și regim fără vize, noi trebuie să păstrăm relațiile cu UE, dar trebuie să vedem ce facem cu acest Acord. Dodon nu este anti-european și nici pro-rus nu este. Dodon este pentru Moldova”, a declarat Igor Dodon.

Despre Acordul cu Uniunea Euroasiatică

Igor Dodon spune că a transmis deja șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, memorandumul privind cooperarea dintre Comisia Economică Euroasiatică și Republica Moldova, document care, potrivit lui Dodon, nu contravine Acordului de Asociere cu UE, și care urmează să fie semnat în scurt timp.

„Eu astăzi i-am transmis ambasadorului Tapiola proiectul acordului pe care intenționăm să-l semnăm. Acest Acord prevede expres că nu provoacă efecte juridice și nu este un tratat internațional. Semnarea Acordului Cadru cu Uniunea Euroasiatică nu presupune coordonarea cu Guvernul, nu presupune ratificare în Parlament și nu contravine Acordului de Asociere cu UE. Regimul fără vize rămâne în vigoare, Acordul de Asociere rămâne în vigoare, iar dacă va fi altă majoritate parlamentră, vom vedea ce vom face în continuare”, subliniază Dodon.

Despre furtul miliardului

Dodon spune că a cerut Serviciului se Securitate al Federației Ruse să contribuie cu informațiila investigarea furtului miliardului. Mai mult, șeful statului dă asigurări că acest subiect va fi discutat în toate vizitele sale oficiale.

„Vă asigur că în orice deplasare a președintelui Republicii Moldova în străinătate, acest subiect va fi pus în discuții, fie în Rusia, fie la Bruxelles. Acest subiect a fost pus în discuții cu conducerea Federației Ruse. Am solicitat mai multe informații și din partea lor, fiindcă au fost niște credite între băncile noastre și băncile Federației Ruse. Eu am solicitat detalii pe acest subiect, iar în cadrul următoarei ședințe a Consiliului de Securitate vom avea informații inclusiv din Federația Rusă”, a adăugat Dodon.

Dodon spune că formațiunea pe care a condus-o, PSRM, va crea în timpul apropiat un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum privind anularea legii prin care miliardul furat din sistemul bancar a fost pus pe spatele cetățenilor.

„Până la începutul conferinței, am discutat cu foștii colegi din PSRM, și vreau să vă informez că PSRM va propune o inițiativă legislativă de organizare a unui referendum de anulare a legii miliardului”, adaugă Dodon.

Despre România

Dodon spune că nu are nimic cu România, dar nu va admite mișcările unioniste în Moldova.

„Eu îi respect pe toți: români, ucraineni, ruși – pentru mine toți sunt egali. Eu nu am nimic împotriva statului Român. Nu sunt anti-român, ci sunt anti-unionire. Dacă cineva din România ar pleda pentru lichidarea statalității acestei țări, ar fi puși și la pușcărie. Haideți să ne stimăm reciproc ....”, a adăugat Dodon.

Despre datoria la gaz a regiunii transnistrene

Șeful statului a subliniat că nu intenționează să pună datoria regiunii transnistrene pe seama consumatorilor din RM.

„Fiecare cetățean va achita pentru gazul pe care l-a consumat. Eu voi încerca chiar să obțin o micșorare a tarifului la gaz. Categoric nu poate fi vorba de punerea datoriei regiunii transnistrene pe umerii tuturor cetățenilor. Datoria respectivă este a MoldovaGaz, nu este datorie de stat a Republicii Moldova. Fondator al MoldovaGaz este Gazprom, care deține 50%. Adică doi agenți economici, unde Gazpromul are majoritate, agentul acesta economic are datorii de 6 miliarde de dolari. Datoria MoldovaGaz e împărțite în două părți, circa 500 de milioane ale dreptei Nistrului și peste 6 miliarde – stânga Nistrului. 500 de milioane de dolari pe care le are partea dreaptă a Nistrului sunt datorii istorice, formate de neachitarea la timp a plăților de către Termocom, CET 1, CET 2...Partea stângă a Nistrului nu achită gazul, iar această problemă nu poate fi soluționată până când nu va fi soluționată problema transnistreană”, a adăugat Dodon.

Despre decizia Curții Constituționale

Igor Dodon spune că nu se va conforma deciziei de ieri a CCM, care prevede că șeful statului poate să respingă candidatura unui ministru o singură dată. Mai mult, președintele țării califică decizia CCM drept o acțiune de intimidare și spune că este gata să meargă la referendum pe acest subiect.

„25 de ani de independență această problemă nu a existat. Acum când au probleme că vor să înainteze miniștri care nu merită, s-au trezit că vor să schimbe legislația. Puteți să-l propuneți de 10 ori. Până nu va fi o persoană profesionistă, nu va fi ministru al Apărării. Vreți la referendum, mergem la referendum mâine. Mihail Fiodorvici, vrei la referendum?... hai să mergem. Crezi că îți voi promova miniștrii în felul acesta? Nu va merge!”, a declarat Dodon.

Despre NATO

Totodată, Dodon a subliniat că Republica Moldova este un stat neutru, pe teritoriul căreia nu trebuie să se afle oficii ale structurilor militare, precum NATO. Astfel, Dodon spune că va cere reprezentanților NATO să recunoască statutul de neutralitate al Moldovei și chiar să semneze un document în acest sens.

„Ce aș vrea eu să vorbesc la Bruxelles. Eu aș vrea să văd poziția celor de la NATO față de statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Ar fi ideal să semnăm chiar și o declarație în acest sens că NATO recunoaște statutul de neutralitate al RM. Noi nu trebuie să fim implicați în anumite conflicte. Consider că pe teritoriul Moldovei nu trebuie să fie trupe armate străine. Eu nu vreau ca moldovenii noștri să fie carne de tun pentru cineva. Până la plecarea la Bruxelles mai sunt două săptămâni”, a adăugat Dodon.

Despre Consiliul Superior de Securitate

Totodată, Dodon spune că liderii partidelor politici nu au ce căuta în Consiliul Superior de Securitate, iar imediat după revenirea de la Bruxelles va schimba componența acestei structuri.

„Eu nu cred că este corect ca din Consiliul Superior de Securitate să facă parte și liderii partidelor. Imediat după revenirea de la Bruxelles va fi aprobată noua Componență a CSS din care vor face parte doar reprezentanții instituțiilor conform legii. Niciun fel de lideri a partidelor parlamentare. La noi era acolo Ghimpu, Lupu...ce au ei cu Consiliul Superior de Securitate?”, a conchis Dodon.

„Cum un președinte de stat poate să-și ceară scuze de la agresor?”

Făcând referire la declarațiile sale privind conflictul armat de pe Nistru, de la începutul anilor '90, Dodon a subliniat că:

„Vreau să vă spun că, calificările făcute pe parcursul ultimilor 25 de ani nu au adus bine nimănui, nici părții drepte a Nistrului, dar nici părții din stânga Nistrului. Eu am spus că noi trebuie să recunoaștem că a fost o greșeală ceea ce a fost la începutul anilor 90 și vina este și din partea noastră, mă refer la guvernare, dar nu a oamenilor care au stat pe baricade. Oamenii și-au făcut datoria și ei trebuie să fie apreciați de către stat, dar nu cum se întâmplă în prezent. Cei care au adus la acest conflict, mă refer la conducere, ei au gresit și trebuie să-și ceară scuze”, a conchis Dodon.