(video) 9 motive pentru a-ți înscrie copilul la o școală internațională în Moldova

Mediu multicultural

Părinții și copiii din Moldova au multe motive pentru a alege o școală internațională. Iată 9 dintre ele, pe care le-am descoperit vizitând Școala Internațională Heritage.

Școlile internaționale se mândresc cu cu o diversitate de elevi, dar și profesori, din diferite părți ale globului. Părinții care se mută în Moldova aleg școlile internaționale pentru a reduce la minimum șocul cultural pentru copiii lor într-o țară nouă. În ceea ce privește familiile din țară, înscrierea în astfel de școli introduce copiii într-un mediu multicultural dinamic, cu predarea disciplinelor într-un context internațional. Într-un astfel de mediu, copiii învață să aprecieze diversitatea culturală, să respecte diferențele necesare pentru o coexistență reușită, în timp ce își valorifică propria moștenire culturală.



2. Abilități în pas cu timpul

Opțiunile pentru carieră se modifică radical astăzi în întreaga lume. O școală internațională se axează pe practici educaționale inovatoare, bazate pe cercetare. Învățarea se realizează prin activități practice, spre deosebire de alte școli în care este apreciată învățarea pe de rost și viteza de redare. Copiii exersează gândirea la nivel superior, pentru a aplica și transfera cunoștințele în situații noi. Școlile internaționale oferă elevilor libertatea de a explora și de a descoperi o lume nouă a creativității. Acestea facilitează dezvoltarea unei game de aptitudini în domeniul disciplinei de lucru, al gândirii și al educației personale, sociale și de sănătate, care sunt distincte, în comparație cu alte instituții în care repetarea informațiilor și performanțele la examene au o importanță primordială.



3. Educație la standarde internaționale

Școlile internaționale sunt obligate să se conformeze standardelor de calitate externe. Heritage este prima școală internațională fondată în Moldova, dar și singura școală din țară care a obținut statutul de „Școala Cambridge”. Resursele utilizate pentru predare, numărul de elevi în clasă, calificarea profesorilor etc. pentru școlile Cambridge sunt standardizate în toate țările. În cazul persoanelor care se mută în țară sau pentru părinții care caută cea mai bună educație pentru copiii lor, standardele Cambridge International servesc drept garanție a calității.

Școlile internaționale, cum este Heritage, oferă o educație de înaltă calitate, care rămâne relevantă chiar dacă elevii se mută în alte țări. Elevii care beneficiază de o educație internațională și calificările Cambridge recunoscute la nivel global absolvesc școala fiind bine pregătiți pentru continuarea studiilor și o carieră la nivel internațional.

4. Abordare personalizată a fiecărui elev

Școlile internaționale oferă educație centrată pe copil. Profesorii evaluează ce poate face fiecare copil în parte și încep de acolo. În asemenea școli, numărul de elevi într-o clasă este mai mic, astfel sunt maximizate beneficiile pentru elevi, iar profesorii pot acorda atenția necesară fiecărui copil din clasă. Deoarece învățământul personalizat devine o tendință, tot mai multe școli internaționale, inclusiv Heritage, au adoptat această abordare.



5. Studierea limbilor străine – la un alt nivel

Multilingvismul reprezintă o parte esențială a experienței elevului într-o școală internațională. În timp ce școlile locale oferă o experiență limitată în ce privește limbile străine, la Heritage disciplinele școlare sunt predate în limbile română/rusă și engleză intensivă. Elevii sunt susținuți de Specialiștii în studierea limbii engleze (ELLS), vorbitori nativi, care îi ajută să-și îmbunătățească înțelegearea, vorbirea și scrierea în limba engleză, descoperindu-i subtilitățile. În programul extracurricular există mai multe opțiuni de studiere a limbilor, cum ar fi franceza sau germana. De asemenea, în timp ce îi ajută pe copii să-și dezvolte abilități impecabile de limbă engleză, Heritage a dezvoltat și un program care oferă instruire în limbile română/rusă elevilor străini care locuiesc în Moldova.



6. Mai mult decât lecții – programul extracurricular

Școlile internaționale educă personalități integre, încurajând învățarea printr-o gamă mai largă de activități extracurriculare, care, de regulă, nu sunt disponibile în alte școli. Experiența educațională de la Heritage nu se incheie odată cu orele de curs – activitățile suplimentare joacă un rol important în procesul de învățare. Elevii își aleg cluburile și ocupațiile din programul extracurricular complex al Școlii Internaționale Heritage: limbi străine, clubul voluntarilor, volei, baschet, fotbal și alte sporturi, teatru, muzică și formație școlară, dans, interpretare vocală și cor, Robotică, STEM, șah, gimnastică și altele. În efortul de a asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor, spațiile Heritage sunt concepute în mod intenționat pentru a se potrivi cerințelor de învățare și siguranță a elevilor – de la sala de sport spațioasă, până la laboratoarele complet echipate și piscina aproape finalizată.

Mai mult, școala sponsorizează evenimente și concursuri care le permit elevilor să concureze sau să colaboreze în diverse moduri cu elevii din alte școli. Un exemplu recent ar fi competiția internațională „World Scholar’s Cup”, desfășurată pentru prima dată în Moldova în martie 2018 și găzduită de Heritage.



7. Acces la tehnologii avansate

Astăzi elevii și profesorii ar trebui să aibă acces la instrumentele secolului 21 în sala de clasă. Heritage valorifică tehnologiile în scopuri educaționale: profesorii folosesc table interactive și sisteme de proiecție, elevii folosesc laptopuri și tablete în clasă, au acces la laboratoare științifice bine echipate, laboratoare STEM, laboratoare de Robotică etc. Însă tehnologia nu este doar sub formă de dispozitive folosite pentru învățare; ea face parte din procesul de învățare propriu-zis, deoarece fiecare copil are propriul cont de citire, clasele utilizează „online classrooms”, iar testele Cambridge International sunt susținute la calculator.

8. Diplome care deschid ușile universităților din toată lumea

În prezent tinerii nu mai aleg neapărat să studieze în țările lor, ci caută oportunități internaționale. Elevii cu o educație internațională sunt mai bine pregătiți pentru a fi admiși în universitățile din alte țări.

Programul academic bazat pe curriculumul Cambridge International garantează că certificarea/calificările obținute sunt recunoscute internațional și deschid ușile universităților din întreaga lume.

9. Educarea responsabilității în comunitate

Crearea unei comunități puternice este foarte importantă pentru o instituție de învățământ care aspiră să devină responsabilă social. La Școala Internațională Heritage, copiii, părinții și profesorii fac parte dintr-o entitate care se implică în dezvoltarea comunității, voluntariat, protejarea mediului și participă în proiecte educaționale inovatoare. Școala s-a angajat să acționeze responsabil, pentru a dezvolta comunitatea Heritage și a avea un impact pozitiv în societate. Pentru toate aceste activități, a fost creat un program dedicat Responsabilității Sociale Corporative (CSR) – „Go Heritage”, care se axează pe 4 domenii-cheie: educație de calitate, etică, spirit civic și comunitate. Prin acest program Heritage a devenit singura instituție de învățământ din Moldova care desfășoară o activitate atât de complexă în materie de CSR. Ca parte a viziunii școlii, „Go Heritage” își propune să dezvolte caracteristicile elevilor IPC și Cambridge International: grija, reflexia, inovația, responsabilitatea, respectul și altele.

