(update) Traficul aerian dat peste cap din cauza vremii. Sunt înregistrate întârzieri la mai multe curse

În pofida condiţiilor meteo nefavorabile şi vântului puternic cu rafale cu viteza de 80 km/h, de pe Aeroportul Chişinău au fost operate zboruri spre Tel Aviv, Bruxelles, Moscova Domodedovo, Londra, are loc îmbarcarea pasagerilor spre alte 4 curse - Kiev (Ukrainian Airlines), Moscova Domodedovo (S7), Milano Malpensa (Air Moldova), Veneţia Marco Polo (Air Moldova) şi are loc înregistrarea la cursele Veneţia Treviso (Wizz Air), MoscovaDomodedovo (Air Moldova), Istanbul (Air Moldova), Moscova Vnukovo (Fly One).

Sunt înregistrate şi unele reţineri la sosiri și plecări iar cursele Chişinău - Bucureşti - Chişinău şi Chişinău - Berlin - Chişinău sunt anulate. Dar, menţionăm faptul că operatorii aerieni au anumite reglementări privind operarea curselor în condiţii meteo dificile iar decizia de anulare/reţinere a anumitor zboruri le aparţine.

(ora 10:30) Vremea nefavorabilă a dat peste cap traficul aerian. La această oră sunt înregistrate întârzieri la sosiri și plecări dar nici o cursă nu a fost anulată până acum.

Reţineri la plecări: Bucureşti (Tarom) - 2 curse, Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Veneţia (Wizz Air), Istanbul (Air Moldova).

Reţineri la sosiri:

Bucureşti (Tarom), Moscova Sheremetyevo (Aeroflot), Moscova Domodedovo (Air Moldova), Berlin (Wizz Air), Bruxelles (Air Moldova), Veneţia (Wizz Air).

Pe Aeroportul Internațional Chișinău traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, cu ninsoare abundentă și vânt cu rafale.

Înainte de a pleca spre aeroport, verificaţi pe site-ul oficial dacă cursa Dvs. urmează a fi operată conform programului iniţial. http://www.airport.md/on-line-panel-ro/#main_menu .

Posibilitatea anulării unor curse ţine strict de reglementările companiilor aeriene privind operarea în condiţii meteo dificile.