(update) Postarea unei mamei: „Copiii au fost vaccinați la hurtă, fără a fi consultați medical în prealabil”. Ministerul Sănătății s-a autosesizat pe acest caz

Violetta Odagiu spune că nu a fost informată despre vaccin și nici nu și-a dat acordul.

"Imunizarea a avut loc în cadrul grădineței, în grupa unde copiii își petrec activitățile, unde dorm și se alimentează. Deci NU ÎN CABINET destinat IMUNIZĂRII. Copiii au fost vaccinați la hurtă, fără a fi consultați medical în prealabil, fără ca cineva să își pună întrebarea dacă copiii în acest moment sunt sau nu complet sănătoși și pregătiți pentru a fi vaccinați.

Pub

În calitate de părinte nu am fost informată și nu mi-am dat acordul pentru cele, cel puțin două vaccine administrate. Nici măcar nu cunosc câte vaccini au fost administrate. Am aflat despre acesta de la copil, seara când a venit acasă. Ulterior, educatoarea mi-a confirmat telefonic că copilul a fost vaccinat forțat. Deși anterior am solicitat în scris medicului să nu se apropie de copiii mei (cu vaccine, analize și altele) fără acordul și prezența mea, nici asta nu s-a luat în calcul. În acestă perioadă copilul este bolnav și la sigur nu era cazul să i se administreze vaccinele în acestă perioadă. Mai ales că trebuie să urmeze o programă individuală de vaccinare din cauza tabloului clinic.

Dar pe cine interesează aceste ”aspecte”? Doar nu este vorba despre copiii lor?

Sau eu în calitate de părinte nu aveam dreptul să cunosc despre faptul că se planifică ca copilul meu să fie vaccinat?

Să mă asigur că copilul este pregătit pentru vaccinare?

Să mă asigur că înainte de a fi vaccinat, medicul măcar se preface că îi pasă și îl consultă? Măcar de ochii lumii?

Să mă asigur că vaccinarea are loc în cabinetul specializat? (Ministerul Sănătății - de ce s-a mai investit un vagon de bani pentru construcția și dotarea unui centru medical nou în localitate? dacă tot imunizați copiii în grupele din grădiniță care nici măcar cu lămpi coarț nu sunt dotate?)

Să mă asigur că vaccinul este păstrat în frigider, să mă asigur că acesta este valabil, să mă informez despre proveniența acestuia?

Să mă asigur că persoana ce administrează vaccinul copilului meu își spală mâinile înainte de asta, că poartă mască și că nu îi sare saliva pe copilul meu în timp ce îl forțează să îl vaccineze?

Toate acestea, deoarece mai mult decît mie, nimănui nu îi pasă de sănătatea, viața și integritatea copilul meu!!!

Alooo, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Doamna Svetlana Cebotari,

Ministerul Educație, Culturii și Cercetării, Doamna Monica Babuc, ați adoptat asemenea protocol de lucru a cadrelor medicale? a instituțiilor de învățămănt? Vaccinarea copiilor ca pe animale este o nouă ”reformă reușită”?

Desigur că raionul Glodeni este departe de Chișinău atunci cînd e cazul să vă autosesizați și să rezolvați careva probleme, însă nu atît de departe în perioade electorale când ne obosiți cu mesaje legate de ”cât de bine trăim” și că trebuie să îl votăm pe cutărică!!", a scris Violetta Odagiu pe facebook.