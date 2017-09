Ștefan cel Mare întârzie iar: Unde-s sancțiunile promise?

Dorin Chirtoacă promitea că reparația bulevardului Ștefan cel Mare va fi gata pînă pe 2 iulie, cînd e comemorat domnitorul, iar Nistor Grozavu că va aplica sancțiuni administrative dacă lucrările nu vor fi finalizate măcar pînă la Ziua Independenței, pe 27 august, scrie sic.md.

Suntem în septembrie deja, iar proiectul care a fost anunțat încă în 2011, așa și nu a fost dus pînă la capăt. Lucrările la carosabil s-au încheiat, însă „ultima sută de metri” și finisajul nu se mai termină, iar problemele cu noul asfalt deja au apărut.

„Ori ne ținem de cuvânt, ori spunem că nu avem aceste capacități...” Nistor Grozavu, primar interimar, 21 august 2017

O licitație dubioasă

Licitația pentru selectarea antreprenorului care urma să execute lucrările a avut loc în 2014 și a stîrnit din start controverse. CMC a constituit o comisie de anchetă care să verifice cum a fost selectată compania cîștigătoare. Potrivit consilierului muncipal Veaceslav Bulat, membru al comisiei, licitația a fost organizată cu abateri, iar antreprenorul selectat nu avea nici experiența necesară, nici nu oferise cel mai bun preț, scrie sic.md.



Mai mult decît atît, era aceeași companie românească, Delta ACM 93, care repara și strada Alecu Russo. Atunci, lucrările s-au încheiat cu un an mai tîrziu decît fusese planificat, iar fisurile au apărut în stradă la doar un an după reparații. Despre Delta ACM 93 s-a mai scris că era o companie apropiată cercurilor lui Traian Băsescu, în timp ce Dorin Chirtoacă e nașul de botez al nepoatei al fostului președinte. Un an mai tîrziu, Comisia Națională de Integritate a constatat că primarul a admis un conflict de interese și că a favorizat compania românească.



Un start întîrziat

Cînd au început lucrările nu e foarte clar. Șeful Direcției Relații cu Publicul de la Primăria Chișinău, Vadim Brînzaniuc, anunța în octombrie 2014 că „luna aceasta vor începe lucrările” și că vor dura maximum 20 de luni. Anunțul oficial al Primăriei vine însă abia peste un an, în 2015: „începând cu ziua de azi, 9 iunie a.c., încep lucrările de reparație capitală a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt”. O lună mai tîrziu, muncitorii spun că asfaltarea bulevardului va începe abia în 2016. În august, Igor Gamrețchi, pe atunci șef al Direcției Transport, se vede nevoit să nege zvonurile că lucrările ar fi fost suspendate și dă asigurări că totul merge conform programului, scrie sic.md.



În octombrie 2016, primarul Dorin Chirtoacă anunța o nouă întîrziere: că lucrările nu vor fi gata în primăvara, ci în vara lui 2017. Totuși, edilul promitea că vor fi finalizate pînă pe 2 iulie, cînd e comemorat domnitorul Ștefan cel Mare: „Ori este gata pînă atunci, ori ne despărțim!”.



Un primar suspendat

În primăvara lui 2017, Primăria Chișinău este lovită de scandalul parcărilor cu plată, în cadrul căruia mai mulți funcționari sunt învinuiți sau investigați pentru acte de corupție, printre care Dorin Chirtoacă și Igor Gamrețchi. Ambii ajung să fie suspendați din funcție.

În context, șeful adjunct al Direcției Transport, Oleg Caraman, anunță că „avem o problemă de finanțare, este o reținere de plată din plata BERD-ului de 500 de mii de euro. Asta se întâmplă din cauza situației din Primărie”. Dirigintele de șantier Valentin Șvaga confirmă că lucrările întîrzie din cauza datoriilor autorităților municipale față de antreprenor.



Ajuns între timp primar interimar, Nistor Grozavu se îngrijorează la început de august că lucrările nu vor fi finalizate nici măcar pînă la Ziua Independenței. „Este un volum imens de lucrări care trebuie făcut pînă în data de 25 [...] Eu sper să reușim”, afirma Oleg Poiată, șeful interimar al Direcției Transport, la ședința operativă a Primăriei Chișinău din 14 august. Întrebat de jurnaliști dacă lucrările vor fi finalizate în termen, Oleg Poiată insista că „Este real s-o scoatem în capăt”, însă apoi admite că poate fi o întîrziere „cu subteranele” și „cu sensul giratoriu de la Negruzzi”.

„Neîndeplinirea obligațiunilor deja nu știu pentru a câta oară, de data aceasta, va trage după sine consecințe administrative...”, Nistor Grozavu, 21 august

O săptămînă mai tîrziu, la ședința din 21 august, în locul lui Oleg Poiată la raport vine adjunctul său Oleg Caraman. Potrivit lui, „cu părere de rău, am fost puțin condiționați de niște momente tehnice, de momente de finalizare a contribuției Primăriei”, avînd în vedere noi întîrzieri, scrie sic.md.

Răspunsul primarului interimar Nistor Grozavu este dur: „Fără amenințări și nici acum nu vreau să fac acest lucru, însă vă avertizez și pe dumneavoastră și pe domnul Poiată, și pe antreprenor că neîndeplinirea obligațiunilor deja nu știu pentru a câta oară, de data aceasta, va trage după sine consecințe administrative. Ori ne ținem de cuvânt, ori spunem că nu avem aceste capacități. Dar dacă avem capacități, nu trebuie să facem toate lucrările pe ultima sută de metri”.



Niciun vinovat

Astăzi, după numeroase întîrzieri, lucrările par să se apropie de final. Dorin Chirtoacă așa și nu a ajuns să dea afară pe nimeni, fiind el însuși suspendat, iar măsurile administrative promise de Nistor Grozavu au rămas la nivel de declarații. Întîrzierile se tot acumulează, primarii se schimbă, iar vinovatul încă nu poate fi găsit.