(stop cadru) Ce face Dorin Chirtoacă în arest la domiciliu? Ghimpu: Dă cu var, schimbă podelele...

Dă cu var, vopsește, schimbă podelele, într-un cuvânt: reparații - cu asta-și omoară timpul liber primarul suspendat al Chișinăului. Invitat la emisiunea În Profunzime de la ProTV, Mihai Ghimpu a vorbit despre activitățile pe care le are Dorin Chirtoacă în această perioadă.

„Muncește, face reparație, trăiește și așteaptă să revină libertatea și dreptatea. Face reparație în interior, Dă cu var, vopsește, schimbă podelele. Da ce are de făcut acum, dacă-i liber? Nu mai are primăria pe capul lui, nu mai are lumea asta care să strige că orice crăpătură la drum. Noi tot timpul am făcut cu mâinile noastre”, a spus unchiul edilului, Mihai Ghimpu.



Liderul PL afirmă că în concediu a fost la Colonița, unde l-a vizitat și pe Dorin Chirtoacă.

UNIMEDIA amintește că primarul capitalei Dorin Chirtoacă a fost suspendat din funcție pe perioada anchetei. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Buiucani.

La 25 mai primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a fost reținut de către ofițerii CNA, iar la 26 mai a fost plasat în arest la domiciliu. Edilul este bănuit de trafic de influenţă, în dosarul parcărilor cu plată în Chișinău.

Mai nou, Dorin Chirtoacă este cercetat penal într-o altă cauză penală, în care este suspectat de depăşirea atribuţiilor de serviciu. Potrivit Procuraturii, Chirtoacă ar fi prejudiciat bugetul capitalei cu peste 66 de milioane de lei.