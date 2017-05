(stop cadru) Bolea, lui Filip: „N-aveți nici stele în echipă și nici o echipă de stele”. Lupu: „Stelele care au vorbit au vărsat aici niște apă”

Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi la ședința Parlamentului raportului de activitate a Guvernului. După sesiunea de întrebări la adresa premierului, deputatul socialist Vasile Bolea a criticat activitatea guvernului și i-a reproșat premierului că echipa pe care o are nu este nici pe departe o „echipă de stele”.

„În trecut m-am ocupat cu sport și am făcut parte dintre echipă sportivă. Am avut un antrenor bun din Georgia care ne vorbea mereu: Eu nu am nevoie de staruri în echipă, ci vreau o echipă de stele. Din păcate, dnului Filip, nu aveți nici staruri în echipă și nici echipa pe care o aveți nu este o echipă de stele”, a conchis Vasile Bolea în cadrul discrsului său.

Următorul la tribuna Parlamentului a fost deputatul democrat Marain Lupu. Înainte de discursul său, acesta a ținut să facă o glumă pe seama declarațiilor făcute de deputatul din opoziție.



„Stelele care au vorbit de la tribună au vărsat niște apă. Stimați colegi, vă dați seama că am dificultăți enorme să vorbesc după reprezentanții sectorului stelar, fiind că în această sală noi avem struri doar într-un singur sector, dar totuși o să fac un mare efort și o să încerc”, a spus democratul Marian Lupu.