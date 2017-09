(stop cadru) Andrian Candu: Maia Sandu chiar mi-e simpatică, dar uneori parcă e un extraterestru

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, s-a arătat deranjat de declarațiile liderului PAS, Maia Sandu.



„Bine ar fi ca politicul să nu atace la persoană, ci idei și să vină cu argumente pro sau contra. Adrian Candu, indiferent dacă e președinte al Parlamentului sau că e ministrul Economiei, poate să aibă o opinie și să iasă în fața publicului și să o expună. De altfel, noi am fi în dictatură. Am trăi într-un fel de Coreea de Nord și nu am avea o astfel de libertate”, a menționat Candu în cadrul emisiunii Fabrika de la Publika TV.