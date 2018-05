(sondaj) Favoriții la alegerile locale din Chișinău. Cine are șanse să ajungă în turul II

Pe locul doi în sondaj se află candidatul independent Silvia Radu cu un procentaj de 27,1%, iar pe locul trei – candidatul din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu 13,2%.

Sub 5% se regăsesc candidații Constantin Codreanu, Alexandra Can, Vasile Costiuc, Valeriu Munteanu, etc.

Sondajul a fost realizat în perioada 21 aprilie – 2 mai pe un eșantion de 1182 persoane și are o marjă de eroare de 2,8%.

Menționăm că în cursa electorală s-au înscris Ion Ceban (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Valeriu Munteanu (Partidul Liberal), Andrei Năstase (Platforma Demnitate și Adevăr), Reghina Apostolova (Partidul ȘOR), Alexandr Roșco (Partidul Casa Noastră Moldova), Vasile Costiuc (Partidul Democrația Acasă), Constantin Codreanu (Partidul Unității Naționale), Victor Strătilă (Partidului Verde Ecologist), Maxim Brăila (Partidul Popular din Republica Moldova), Alexandra Can (Partidul Național Liberal), Andrei Munteanu (Partidul Societății Progresiste), Silvia Radu (independent) și Alexandru Mîțu ( Partidul Ruso-Slavian)

Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat din Moldova nu și-au înaintat candidați, însă au declarat că îl vor susține pe candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.

Nici Partidul Popular European din Moldova nu și-a înaintat un candidat la alegerile locale.

La fel, Partidul Liberal Reformator și-a anunțat susținerea pentru candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu.

UNIMEDIA amintește că 12 martie curent, Comisia Electorală Centrală a decis ca alegerile locale noi din municipiile Chișinău și Bălți să se desfășoare la data de 20 mai curent.