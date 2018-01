(live/update) Pavel Filip susține o conferință de presă cu ocazia împlinirii a doi ani de activitate a Guvernului

(update 10:21) Pavel Filip: Am căutat prin politici guvernamentale să contribuim la îmbunătățirea stării de sănătate. Am redus prețurile la medicamente. Am extins lista medicamentelor compensate. Am reușit să-i stimulăm pe cei care lucrează în acest domeniu în mediul rural.



(update 10:19) Pavel Filip: În domeniul educației au fost lansate o serie de reforme. Vrem o radiografie clară a procesului de închidere a școlilor, așa că deocamdată acesta a fost oprit. Am depus eforturi ca tinerii să devină dascăli.



(update 10:16) Pavel Filip: Am făcut ordine în sistemul bancar. Avem o creștere a depunerilor bănești în bănci. Pe piatța bancară a venit un investitor străin.



(update 10:15) Pavel Filip: Am făcut toate aceste lucruri pentru că era necesar să creștem nivelul de viață. Avem de recuperat mult și repede. Pensiile au fost indexate și în 2016 și în 2017. Salariu mediu pe economie a crescut în 2 ani cu peste 30%. A ajuns la 6650 prognozat pentru anul acesta. O reformă la care țin mult e reforma pensiilor. Bani în plus au primit circa 150 de mii de pensionari. Am pus bazele un sistem de pensii care să asigure o bătrânețe liniștită.



(update 10:10) Pavel Filip: Fisc-ul a dublat veniturile în 2017. Astfel de rezultate au venit ca urmare a măsurilor pentru stimularea activității economice.

Noi susținem mediul de afaceri. Am crescut atractivitatea ZEL-urilor. Am fost martori la lansarea a noi proiecte ale investitorilor străini. Este stabilitate în țară și investitorii văd că pot investi aici. Mă bucur să văd realizat proiectul cu primul Parc IT din Moldova. Este un domeniu prioritar.



(update 10:06) Pavel Filip: Mă bucur să constat că 2016 a fost un an mai bun decât 2015.

Am reușit să aducem stabilitatea economică. Îmi amintesc acel moment al învestirii în care unii încercau să ne descurajeze. Și nu ne dădeau să stabilizăm economia. Au încercat să instaureze haosul. La doi ani – lucrurile se văd altfel. Ei sunt tot în opoziție.

Ei au rămas în noapte, iar noi am trecut prin multe zile și chiar și nopți de muncă. Am reușit să deblocăm finanțările. Suntem un Guvern care răspundeprin rezultate la critici.





ORA 10:00 Prim-ministrul Republicii Moldova face totalurile. Pavel Filip susține o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta rezultatele celor doi ani de activitate a Guvernului Filip.UNIMEDIA transmite live conferința.